Famalicão: «Um clube moderno, com os olhos postos no futuro, que acredita no talento e na juventude»

«Estamos a falar de um clube que é moderno, que tem os olhos postos no futuro, que acredita no talento e na juventude, criando um caminho com condições e de portas abertas para a formação, com muita qualidade e com as infraestruturas que têm vindo a crescer». É desta forma que o treinador do Famalicão analisa as 5 estrelas atribuídas pela Federação Portuguesa de Futebol ao clube enquanto Entidade Formadora.

Hugo Oliveira tira o chapéu «ao que tem sido feito e os passos dados a este nível». E garante que enquanto for treinador «as portas da formação estarão completamente abertas para que os jovens do clube cheguem ao futebol profissional». O importante, reforça Hugo Oliveira, «é o Famalicão desenvolver-se no sentido de um futebol ambicioso, que olha para o futuro e para o futebol como um espetáculo. É o que queremos dar aos nossos adeptos, jogando à nossa maneira e com coragem».

O Futebol Clube de Famalicão voltou a receber o certificado de entidade formadora cinco estrelas. É o quinto ano consecutivo que clube reforça este estatuto máximo em termos formativos. Foi avaliado com uma nota mais elevada (92.5) por comparação com o ano anterior (90.75), atestando o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para proporcionar as melhores condições às equipas de formação no Centro de Treinos. Este trabalho encontra reflexos no contexto desportivo, dado que compete na 1.ª divisão nacional em todos os escalões (sub-15, sub-17 e sub-19).