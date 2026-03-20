Famalicão: Um dia especial para os pais da AFPAD

O Dia do Pai também foi assinalado na AFPAD. Precisamente, a 19 de março, foram homenageados os pais dos utentes da associação, figuras que «inspiram todos os dias com a sua força, dedicação e amor incondicional», destacou a diretora geral da AFPAD, Célia Maia. «Este Dia dos Pais foi uma oportunidade de reconhecer a dedicação e o exemplo dos nossos pais, que são o alicerce da nossa comunidade», referiu.

A celebração do chá não apenas fortaleceu os laços entre pais e filhos, como também reforçou o sentimento de união e pertença, características que tornam a AFPAD uma verdadeira família.

O evento, que decorreu no Espaço Rodin, onde se realizaram diversas atividades interativas, permitiu aos participantes conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela AFPAD.

Como forma de reconhecimento e valorização, todos os pais receberam uma lembrança especial, o “Envelope do Pai”, com uma mensagem personalizada. Esta surpresa emocionou profundamente os pais, tornando o evento ainda mais significativo.