Concelho, Educação

Famalicão: Um dia especial para os pais da AFPAD

O Dia do Pai também foi assinalado na AFPAD. Precisamente, a 19 de março, foram homenageados os pais dos utentes da associação, figuras que «inspiram todos os dias com a sua força, dedicação e amor incondicional», destacou a diretora geral da AFPAD, Célia Maia. «Este Dia dos Pais foi uma oportunidade de reconhecer a dedicação e o exemplo dos nossos pais, que são o alicerce da nossa comunidade», referiu.

A celebração do chá não apenas fortaleceu os laços entre pais e filhos, como também reforçou o sentimento de união e pertença, características que tornam a AFPAD uma verdadeira família.

O evento, que decorreu no Espaço Rodin, onde se realizaram diversas atividades interativas, permitiu aos participantes conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela AFPAD.

Como forma de reconhecimento e valorização, todos os pais receberam uma lembrança especial, o “Envelope do Pai”, com uma mensagem personalizada. Esta surpresa emocionou profundamente os pais, tornando o evento ainda mais significativo.

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Famalicão: Ainda há bilhetes para o jogo que pode entrar na história

O FC Famalicão tem à venda os bilhetes para o jogo frente ao Nacional, que tem lugar na tarde deste sábado. Para sócios – 5 euros, com a quota 2 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público custa 10 euros.

O clube chama os adeptos para aquele que pode ser um registo histórico. Caso o FC Famalicão vença será a quinta vitória consecutiva em casa, feito nunca antes conseguido. Venceu o Tondela (3-0), Aves SAD (3-1), Casa Pia (2-0) e Arouca (1-0).

A venda de bilhetes decorre na loja oficial ou no portal da Smartfan
Quem efetuou a compra de bilhete na campanha “2 Jogos por 1” (promovida antes do jogo com o FC Arouca) deverá utilizar o mesmo ingresso. É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 13h30.

Famalicão: Didáxis organiza palestra sobre a nutrição como aliada na prevenção das doenças crónicas

As turmas do curso Técnico Auxiliar de Saúde convidaram a nutricionista Sara Fernandes para uma palestra sobre “Nutrição como aliado na prevenção de doenças crónicas». Teve lugar esta sexta-feira, dia 20 de março (mês dedicado à prevenção da obesidade), na Didáxis.

O objetivo foi a sensibilização destes futuros profissionais de saúde para a importância dos hábitos de vida saudáveis.

Três viaturas destruídas e um cão resgatado no incêndio desta manhã em Nine

Três viaturas ficaram destruídas, na sequência do fogo que deflagrou, na manhã desta sexta-feira, numa serração, na freguesia de Nine, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta para as chamas chegou pouco depois das 11h00, sendo que rapidamente foram mobilizados para o local várias corporações de bombeiros da região.

Para além da destruição da madeira armazenada e das instalações, há registo de estragos em três viaturas que se encontravam no local e o resgate de um cão de grande porte, salvo pelo Centro de Recolha Animal de Famalicão.

As causas do fogo estão ainda por apurar. No momento do alerta não havia ninguém nas instalações.

Mathias Amorim e Gustavo Sá chamados à Seleção sub-21

Mathias de Amorim e Gustavo Sá, atletas jovens do FC Famalicão, estão na convocatória para a seleção sub-21 de Portugal que vai disputar dois jogos de qualificação para o Europeu 2027, frente ao Azerbaijão (no dia 27 de março) e diante da Escócia (a 31 de março).

A boa exibição dos jogadores na equipa principal do FC Famalicão mereceu a confiança do selecionador nacional, Luís Freire.

Recorde-se que os dois jogadores do Futebol Clube de Famalicão têm tido presença constante nas convocatórias para a seleção sub-21, que lidera o Grupo B, com quatro vitórias e um empate, em cinco jogos.

Intervenções na Rua do Sol e na Rua das Águas na freguesia de Arnoso Sta Maria

As ruas do Sol e das Águas, em Arnoso Santa Maria, irão sofrer constrangimentos temporários na circulação rodoviária, numa das vias, a partir do dia 23 de março e pelo período de uma semana. Tal deve-se à intervenção para extinção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) existente no local. Tarefa a cargo dos serviços operacionais de águas residuais do município de Famalicão.

Durante a intervenção, que é de carácter urgente, será implementada sinalização acerca dos trabalhos e garantido o acesso às habitações e propriedades dos moradores.

O município apresenta, de antemão, desculpas pelos incómodos que possam vir a ser causados, agradecendo a compreensão de todos os munícipes.

Famalicão: Duatlo sai para a estrada na manhã de domingo

Devido à realização do Duatlo Famalicão, este domingo, entre as 9h00 e as 11h00, algumas ruas da cidade estarão cortadas ao trânsito: Rua Fernando Mesquita; Rua Cruzeiro Seixas; Avenida do Brasil; Avenida Carlos Bacelar; Av. Narciso Ferreira; Av. 25 de Abril; Av. Marechal Humberto Delgado e Rua José Sousa Carvalho Brandão. O parque de estacionamento da Devesa, junto ao Citeve, encerra às 22 horas desta sexta-feira, reabrindo domingo, pelas 16h00.

A prova, que vai na 14.ª edição, começa às 10 horas, no Parque da Devesa, sendo uma organização da Associação Amigos do Pedal de Famalicão (AdP), com o apoio da Federação de Triatlo de Portugal.

O duatlo já conta com mais de 600 atletas que vão participar numa prova com partida e chegada no Parque da Devesa, num percurso que combina BTT e atletismo. A prova segue o modelo dos anos anteriores, com os atletas a terem um desafiante percurso que percorre caminhos, campos e floresta em torno da Devesa. A prova começa com um primeiro segmento de atletismo, com cerca de 5 quilómetros, seguido de um percurso de BTT, com cerca de 18 quilómetros de extensão, e termina com uma última fase de corrida, com cerca de 2,1 quilómetros, realizada totalmente no Parque da Devesa.

A organização promete «um cenário desafiante para todos os atletas, que vão desfrutar dos trilhos e do palco da corrida».