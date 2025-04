Famalicão: «Um exercício de memória coletiva para que a efeméride não caia, em tempo algum, no esquecimento»

Esta sexta-feira, Famalicão assinala os 51 anos do 25 de Abril com uma sessão solene da Assembleia Municipal. Um momento para evocar e comemorar mais um aniversário desta data importante para a história e democracia em Portugal.

A sessão solene terá início às 10h00, com o hastear da Bandeira e o entoar do Hino Nacional, eventos seguidos de uma homenagem aos ex-presidentes da Assembleia Municipal de Famalicão na Terceira República. Como habitualmente, haverá a intervenção de todos os partidos com representação na Assembleia Municipal: PSD, PS, CDS, Chega e CDU, assim como do presidente da Câmara, Mário Passos, e do presidente da Assembleia Municipal, João Nascimento, que encerrará a sessão.

Sobre a homenagem aos ex-presidentes da Assembleia Municipal, João Nascimento diz que «é completamente merecida. Numa altura em que tantas vezes as instituições democráticas são postas em causa por atentados à democracia, é importante que relembremos e reconheçamos tudo quanto os que nos antecederam fizeram pela comunidade no exercício dedicado à causa pública, para que hoje possamos permanecer nos trilhos da Democracia».

O presidente da Assembleia considera, ainda, que a realização da sessão solene e a evocação do 25 de Abril «é um exercício de memória coletiva da comunidade, para que a efeméride não caia, em tempo algum, no esquecimento, sob pena de, acontecendo, nos vermos no perigoso caminho da repetição histórica que nos leve de novo aos extremismos e à intolerância».