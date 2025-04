Famalicão: Um ferido em acidente na N206 (Joane)

Eduardo Oliveira, presidente da concelhia do PS de Vila Nova de Famalicão e candidato à Câmara Municipal, defende a construção de uma nova ponte rodoviária paralela à ponte da Lagoncinha, unindo Famalicão e Santo Tirso. A proposta foi discutida num encontro com Alberto Costa, atual presidente e recandidato à Câmara de Santo Tirso.

O objetivo é aliviar o tráfego intenso que atualmente sobrecarrega a ponte da Lagoncinha, um monumento nacional situado em Lousado, e melhorar a ligação entre os dois concelhos. Eduardo Oliveira sublinhou que “é importante garantir uma nova ponte, com duas faixas de rodagem, mais próxima da saída da autoestrada A3, que ligue Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso, melhorando em muito o trânsito de uma das freguesias mais importantes no desenvolvimento do país, devido às empresas existentes, que são responsáveis por uma grande fatia da exportação nacional. É urgente melhorar os acessos, desviando também uma parte do trânsito do centro da freguesia, o que melhora também a vida dos lousadenses.”

Adicionalmente, o candidato socialista acrescentou: “Com este investimento, também protegemos e preservamos a nossa história, transformando a ponte da Lagoncinha numa ponte pedonal e a área circundante num espaço de lazer e bem-estar.”