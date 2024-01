Proteção Civil emite alerta: Agravamento do estado do tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um alerta para a população da Zona Norte devido ao iminente risco de cheias e inundações.

As regiões do Minho e áreas adjacentes enfrentam particular preocupação, especialmente nas proximidades dos rios.

São aconselhadas medidas preventivas durante as próximas 48 horas.