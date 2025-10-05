Famalicão: Um ferido em colisão entre carros na Ponte da Minhoteira

Uma pessoa ficou ferida, na tarde deste domingo, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na Ponte da Minhoteira, na freguesia de Arnoso Sta Eulália, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 12h50, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima foi encaminhada para o hospital de Famalicão com ferimentos considerados ligeiros.

A GNR foi acionada para o local.