Famalicão: Um ferido em colisão entre dois veículos na freguesia de Gavião

Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista (PS) de Vila Nova de Famalicão, Eduardo Oliveira, Cláudia Vieira, Ivo Sá Machado e Neide Ribeiro, querem que as reuniões públicas da Câmara Municipal sejam gravadas e transmitidas em direto. A proposta, apresentada na primeira reunião deste executivo, que decorreu na passada semana, já foi entregue nos serviços municipais. Aguardam, agora, que seja acolhida pelos partidos com representação na Câmara Municipal.

A iniciativa segue o exemplo das sessões da Assembleia Municipal, que já são transmitidas online. Neste sentido, os eleitos do PS defendem que «não deve haver duas políticas distintas» relativamente à difusão pública dos órgãos do Município. «As reuniões do executivo camarário são também de natureza pública e, por isso, os famalicenses devem poder acompanhar os debates e decisões que se tomam nas mesmas», argumentam os vereadores.

Segundo Eduardo Oliveira, esta solicitação visa uma «governação mais participativa, próxima e transparente». Na perspetiva do eleito socialista, «a transparência é um princípio essencial da democracia local. A transmissão em direto das reuniões da Câmara Municipal é uma forma simples e eficaz de permitir que todos os famalicenses, estejam onde estiverem, possam acompanhar o debate político e as decisões que afetam o seu dia a dia», afirma.

A proposta já inclui um projeto de regulamento que define os termos técnicos e legais para a transmissão das reuniões, salvaguardando os direitos de personalidade e de proteção de dados, acolhendo as recomendações da Comissão Nacional de Proteção de Dados.