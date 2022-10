Famalicão: Um ferido em colisão entre duas viaturas no centro da cidade

Na passada sexta-feira, uma caminhada pelas ruas e praças da cidade e pelo Parque da Devesa, assinalou a celebração do Erasmusdays que envolveu toda a comunidade escolar da Escola Profissional CIOR.

A par desta iniciativa, que contou com alunos e professores romenos que se encontram a realizar estágios na escola famalicense, o Erasmusdays foi pretexto para a realização de várias atividades de sensibilização, informação, preparação e programação de diferentes mobilidades e partilha de experiências e vivências no âmbito do Erasmus+.

Amadeu Dinis, diretor do estabelecimento de ensino, assinala o Erasmusdays como «dias e momentos de reconhecimento e celebração da importância e do virtuosismo do Erasmus+ na construção e coesão de uma nova Europa, baseada na cooperação, no desenvolvimento, no diálogo e aproximação de povos, países, regiões e culturas na sua diversidade e riqueza que caracterizam a matriz civilizacional da Europa».

Este responsável elogiou o trabalho dos membros do Gabinete de Projetos da escola, dando conta do seu histórico ao longo dos anos, traduzido em quase centena e meia de mobilidades de alunos e professores no espaço europeu envolvendo dezenas de parceiros.

Em nota de imprensa, o professor relevou, ainda, a importância do programa/projetos Erasmus no processo de internalização da escola, no enriquecimento curricular, profissional e pessoal dos membros da comunidade escolar e na divulgação e afirmação das potencialidades do município e da região.