Concelho, Última Hora

Famalicão: Um ferido em colisão entre veículos na Av. do Brasil

Uma pessoa ficou ferida, na sequência de uma colisão entre viaturas, ocorrida ao início da tarde desta sexta feira, na Avenida do Brasil, junto ao centro de inspeções, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 12h30 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Famalicenses e Famalicão.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Famalicão já sabe dia e hora da 3ª e 4ª jornadas

O Futebol Clube de Famalicão já conheceu os dias e horas das jornadas 3 e 4 I Liga, com ambição de somar pontos e manter um bom lugar na classificação.

Na 3.ª jornada, a equipa famalicense recebe o Gil Vicente FC, a 24 de agosto, às 15h30.

Já na 4.ª jornada, o Famalicão desloca-se ao terreno da AFS, dia 30 de agosto, às 18h00.

Famalicão: Parque infantil em Vermoim vandalizado durante a madrugada

Na madrugada desta sexta-feira, o Parque de Penelas, localizado na freguesia de Vermoim, em Famalicão, foi alvo de atos de vandalismo.

A estrutura em madeira que delimitava o espaço foi partida e arrancada por desconhecidos, deixando o local visivelmente danificado. A situação está a gerar indignação entre a população, que lamenta a destruição de um espaço de lazer muito utilizado pela comunidade.

Imagem: Reprodução Redes Sociais / Notícias de Vermoim

Devesa Sunset: Música para ouvir ao por do sol no Parque da Devesa neste feriado

O Parque da Devesa, em Famalicão, recebe esta sexta-feira, 15 de agosto, a atuação de Ana Lua Caiano no âmbito do Devesa Sunset 2025. Considerada uma das maiores revelações da música portuguesa, a artista apresenta o seu álbum de estreia Vou ficar neste quadrado, distinguido como um dos melhores de 2024 por críticos nacionais e internacionais.

Com entrada livre, o concerto começa às 19h, num cenário de pôr-do-sol e natureza. O ciclo de concertos encerra a 22 de agosto com o projeto himalion, de Diogo Sarabando.

Famalicão: José Alexandre Carneiro é adjunto da seleção do Kuwait

O treinador famalicense, de 46 anos, é adjunto de Hélio Sousa, na seleção nacional do Kuwait.

Nas últimas épocas, José Alexandre Carneiro foi adjunto na seleção do Bahrein e do Qatar SC. O seu percurso também passou pelo Sporting, como analista, na seleção nacional, e no Famalicão.

O novo desafio é encarado “com muito orgulho. A nossa apresentação ao leme da Seleção Nacional do Kuwait marca o início de um projeto emocionante onde a paixão e o trabalho árduo serão os nossos pilares”, escreve o treinador famalicense nas redes sociais.

De agora em diante, “esta é a nossa casa, as cores do Kuwait são a nossa nova pele e o sucesso desta equipa é a nossa missão. Estamos prontos para este desafio”, garante José Alexandre Carneiro.

Fotos, reprodução Facebook de José Alexandre Carneiro

Famalicão: Neste feriado há recolha de lixo

A recolha de resíduos sólidos urbanos em Vila Nova de Famalicão mantém-se nos horários habituais esta sexta-feira, 15 de agosto, feriado.

O serviço de recolha será realizado normalmente, abrangendo as zonas e horários já definidos para este dia da semana.

O município apela aos munícipes para colocarem os resíduos nos locais e períodos indicados, de forma a garantir o bom funcionamento do serviço e a limpeza urbana durante o feriado.

Experiência e renovação marcam a lista de Mário Passos para Famalicão

A coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” (PSD/CDS-PP) formalizou esta quinta-feira, 14 de agosto, no Tribunal de Vila Nova de Famalicão, as listas de candidatos à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia para as Eleições Autárquicas 2025.

O atual presidente da autarquia e recandidato, Mário Passos (PSD), sublinhou que a equipa resulta de uma “seleção rigorosa” que alia “experiência” e “novas caras”. Destacou ainda a importância da “palavra dada” e do “compromisso” para conquistar a confiança da população.

O mandatário de lista, Paulo Cunha, referiu que “Vila Nova de Famalicão continua a registar uma grande capacidade de mobilização” e apresenta “primeiras escolhas, não segundas opções”.

A lista à Câmara é liderada por Mário Passos, seguida por Hélder Pereira (CDS-PP) e Susana Pereira, independente e ex-presidente da Junta de Riba de Ave. Entre os restantes nomes estão vereadores em funções, autarcas em fim de mandato e estreantes na política local.

Para a Assembleia Municipal, o atual presidente João Nascimento volta a ser aposta. Mário Passos defende que “demonstrou reunir as melhores qualidades para gerir os assuntos com imparcialidade e rigor”.

Com um programa eleitoral “praticamente concluído” e apresentação prevista para setembro, o candidato social-democrata garante que a sua equipa está preparada para responder “aos grandes desafios de futuro do concelho”.