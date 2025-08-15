Famalicão: Um ferido em colisão entre veículos na Av. do Brasil

Uma pessoa ficou ferida, na sequência de uma colisão entre viaturas, ocorrida ao início da tarde desta sexta feira, na Avenida do Brasil, junto ao centro de inspeções, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 12h30 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Famalicenses e Famalicão.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.