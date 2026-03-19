Concelho

Famalicão: Um ferido em colisão entre veículos na freguesia de Sezures

Uma pessoa ficou ferida na sequência de uma colisão entre viaturas, ocorrida ao final da tarde desta quinta-feira, na freguesia de Sezures, em Famalicão.

O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários Famalicenses, para a Avenida de São Mamede, cerca das 17h45.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

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Famalicão: Apresentação do “Dossier As Privatizações – Contornos de Um Processo Que É Preciso Reverter”

No âmbito do terceiro roteiro do Livro Insubmisso – “Livros que são bons camaradas”, no dia 27 de março, às 18h00, decorre a presentação do “Dossier As Privatizações – Contornos de Um Processo Que É Preciso Reverter”, livro editado pelas Edições Avante!

A apresentação é no auditório da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, com a participação de Vasco Cardoso, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP; Ricardo Cabral, economista e professor universitário; e Daniel Sampaio, da Comissão Concelhia de Vila Nova de Famalicão do PCP.

Esta sessão, aberta à participação do público, faz parte de um conjunto de iniciativas que visam debater e refletir sobre temas relevantes da realidade económica e social, a partir da análise apresentada na obra, que aborda o processo de privatizações em Portugal e os seus impactos, defendendo o PCP a sua reversão.

Famalicão: Gonçalo Santos vai a França com a Seleção sub-16

A Selecão Nacional sub-16 prepara-se para disputar mais um Torneio de Montaigu. Os convocados de Filipe Ramos concentram-se esta sexta-feira, partindo para França dois dias depois, onde entre os dias 31 de março e 6 de abril disputará mais uma edição do histórico torneio.

Entre os convocados está o famalicense Gonçalo Santos, jovem avançado do FC Porto. O jogador, com 15 anos, já soma 12 internacionalizações e marcou 3 golos.

Famalicão: Famalicenses atacam e sofrem faltas como poucos… mas não têm um penálti a seu favor

O conjunto famalicense, apesar de ser dos que mais ataca e mais faltas sofre na I Liga é a único, ao cabo de 26 jogos, que ainda não usufruiu de uma grande penalidade. Uma situação “estranha” se considerarmos que o Famalicão é a quinta equipa com mais toques na área adversária – 24,7 média por jogo. Mais ainda. Nas 15 principais ligas europeias os jogadores de Hugo Oliveira são os que mais faltas sofrem. Mesmo assim e com estes números, não há qualquer paralelismo entre os contactos físicas e eventuais castigos máximos.

Estas “contas” foram feitas pela A Bola que assinala que na presente edição da I Liga – 26 encontros – já foram marcados 103 penáltis… nenhum a favor dos famalicenses.

Famalicão: Carlão atua dia 18 de abril na Casa das Artes

Conhecido como um dos nomes mais sonantes da música urbana da atualidade, Carlão vai atuar na Casa das Artes de Famalicão, no dia 18 de abril, às 21h30.

Com vários espetáculos ao vivo ao longo da sua carreira, cria facilmente ligação com o público e estreita a distância entre o palco e a plateia.

Em 2026, com o lançamento do novo disco, apresenta-se ao vivo com um espetáculo renovado, um alinhamento que reflete o seu percurso na música e na escrita ao longo de cinco décadas.

Uma diversidade que vai da junção entre piano e voz até à explosão enérgica de ritmos africanos, passando pelo hip-hop de crítica social, tudo embrulhado numa “boa-onda” contagiante.

O concerto terá uma duração aproximada de 1h15 e a entrada tem um custo de 18 euros para o público em geral, 9 euros para os portadores do cartão pentágono cultural, estudantes, maiores de 65 anos e pessoas portadoras de deficiência.

Famalicão: Autocarros elétricos produzidos em Lousado percorrem o mundo

Da Hess Portugal, sediada em Lousado, saem autocarros elétricos citadinos que servem a rede de mobilidade urbana de importantes cidades mundiais, casos de Zurique, Genebra, Génova, Clermont-Ferrand ou de Brisbane, na Austrália.

A empresa Suíça Hess, fabricante de autocarros, escolheu em 2022 a freguesia de Lousado para abrir a única unidade industrial fora do país. Volvidos pouco mais de três anos da sua instalação no concelho famalicense, a Hess Portugal conta com mais de 300 trabalhadores e tem vindo a crescer. Em 2025, registou um volume de negócios de 72 milhões de euros. Números que a empresa prevê duplicar em 2026, com projeções na ordem dos 140 milhões.

Começou por garantir 50% da montagem dos autocarros e hoje já os entrega praticamente concluídos.

O município de Famalicão considera que esta empresa está focada na inovação, desenvolvimento, sustentabilidade e “know-how” tecnológico, com criação de valor para a economia no concelho, e por isso inseriu-a no Roteiro Created In. Razão pela qual o presidente da Câmara vai fazer uma visita a esta unidade de Lousado, para conhecer o projeto mais em pormenor. A deslocação está agendada para a próxima terça-feira, dia 24 de março, pelas 15h00.

«Famalicão tem tido a capacidade de continuar a atrair investimento externo, e este é um exemplo que queremos realçar», assinala o autarca, Mário Passos.

Famalicão: Junta de Landim ouve população para dar destino a edifício no centro da freguesia

A Junta de Freguesia de Landim vai ouvir a população para decidir que função deve dar ao edifício do Largo Dr, Fonseca Monteiro. O espaço, instalado numa zona central da freguesia, paredes-meias com a capela e próximo do Mosteiro, estava previsto para café, mas essa não é a vontade da população.

Para que a futura decisão seja a mais consensual possível, o executivo liderado por Joel Oliveira realiza, na noite deste sábado, a partir das 21h30, na sede da Junta de Freguesia, uma sessão de esclarecimento e auscultação da comunidade.

O autarca local, contactado pela Cidade Hoje, revela que a solução encontrada para o edifício – um café – não é muito consensual, «pelo que pretendemos saber, de viva voz, o que a população pretende para o espaço». Uma das hipóteses é que o edifício passe para um espaço polivalente, capaz de receber atividades de vária índole, particularmente culturais e associativas.

Não sendo vinculativa a decisão da comunidade, a Junta de Freguesia tudo fará «para a respeitar». Por isso, «é importante que as pessoas compareçam nesta sessão. Nós temos uma visão para o espaço, mas queremos ouvir todos e, depois, avançar com a solução que melhor sirva a vontade e os intentos da comunidade», garante Joel Oliveira.