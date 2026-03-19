Famalicão: Um ferido em colisão entre veículos na freguesia de Sezures

A Junta de Freguesia de Landim vai ouvir a população para decidir que função deve dar ao edifício do Largo Dr, Fonseca Monteiro. O espaço, instalado numa zona central da freguesia, paredes-meias com a capela e próximo do Mosteiro, estava previsto para café, mas essa não é a vontade da população.

Para que a futura decisão seja a mais consensual possível, o executivo liderado por Joel Oliveira realiza, na noite deste sábado, a partir das 21h30, na sede da Junta de Freguesia, uma sessão de esclarecimento e auscultação da comunidade.

O autarca local, contactado pela Cidade Hoje, revela que a solução encontrada para o edifício – um café – não é muito consensual, «pelo que pretendemos saber, de viva voz, o que a população pretende para o espaço». Uma das hipóteses é que o edifício passe para um espaço polivalente, capaz de receber atividades de vária índole, particularmente culturais e associativas.

Não sendo vinculativa a decisão da comunidade, a Junta de Freguesia tudo fará «para a respeitar». Por isso, «é importante que as pessoas compareçam nesta sessão. Nós temos uma visão para o espaço, mas queremos ouvir todos e, depois, avançar com a solução que melhor sirva a vontade e os intentos da comunidade», garante Joel Oliveira.