Famalicão: Um ferido em colisão entre viaturas na freguesia de Calendário

Nos dias 1 e 2 de junho, a comunidade de Vale São Cosme celebra a tradicional festa em honra de Nossa Senhora do Rosário, organizada pela secular Confraria de Nossa Senhora do Rosário.

Com o mês de maio dedicado a Nossa Senhora, com a sua imagem a percorrer diversos lugares da freguesia, no primeiro fim de semana de junho a comunidade junta-se para celebrar Nossa Senhora do Rosário. Do programa religioso destaca-se a procissão de velas, no sábado (1 de junho, pelas 21H00), com saída da casa dos juízes. Durante a tarde, a freguesia junta-se para elaborar os diversos tapetes florais ao longo do percurso, momento que junta muitas pessoas. No final da procissão de velas, decorre a eucaristia na Igreja Paroquial, animada pelo Grupo Coral Escutista. A noite termina com uma sessão de fogo de artificio.

No domingo, destaca-se a receção dos juízes e mordomos. Pelas 15H30 haverá a recitação do terço, seguido da eucaristia solene em honra de Nossa Senhora do Rosário, animada pelo Grupo Coral Litúrgico de Vale São Cosme. Pelas 17H00, sairá pelas ruas a majestosa procissão, acompanha pela Fanfarra dos Escuteiros, confrarias, figurados e diversos andores. A festa termina com a passagem da Vara aos novos juízes e do testemunho aos novos mordomos da Confraria para o ano 2024/2025.

A Confraria de Nossa Senhora do Rosário de Vale São Cosme convida todas as pessoas a participar nestas celebrações, que contará com diversas surpresas, e que junta centenas de pessoas para apreciar os diversos tapetes florais e as flores artificiais na Igreja Paroquial e ao longo das ruas por onde vai passar a procissão.