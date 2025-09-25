Famalicão: Um ferido em colisão entre viaturas na zona escolar

A AIM – Associação de Integração Multicultural promoveu, no dia 20 de setembro, um encontro com mulheres de diferentes áreas de atividade. Nos Serviços Educativos do Parque da Devesa, as participantes refletiram sobre a participação feminina nas empresas, os desafios da imigração e a importância da criação de redes de apoio.

A iniciativa – Um Encontro de Mulheres: Conectando Histórias e Experiências – destacou-se pela partilha de histórias de vida, pelo diálogo intercultural e pelo reforço da integração como valor fundamental para uma sociedade mais inclusiva.

A sessão começou com uma atividade orientada por Maísa Oliveira, professora de Educação Física, seguindo-se o debate sobre “Mulheres em Portugal – Desafios e Oportunidades”, com Sofia Fernandes, deputada do PSD na Assembleia da República, que deu conta do papel das mulheres em espaços de decisão.

Maria Orminda Marques, coordenadora de comunicação da Continental Mabor, falou da integração no mundo empresarial; e Catarina Zuccaro, advogada e presidente da BPW- Portugal dos obstáculos que as mulheres imigrantes ainda enfrentam no acesso aos seus direitos e a relevância das redes de apoio.

No encerramento, a presidente da AIM, Taciana Flores, considerou o encontro um espaço de inspiração e cooperação, que provou «como a diversidade cultural e a união entre mulheres são fundamentais para o futuro coletivo».