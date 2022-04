Jovem português com 18 anos morre em Espanha durante viagem de finalistas

Um jovem português, com 18 anos de idade, natural da região centro do país, morreu em Espanha, durante a viagem de finalistas, na zona de Marina D’Or.

De acordo com a imprensa nacional, o jovem ter-se-á sentido mal cerca das 5 da manhã, no quarto de hotel. Foi socorrido instantes depois e transportado para um hospital nas proximidades da unidade hoteleira onde se encontrava com os amigos.

O óbito veio a confirmar-se depois. As causas da morte ainda estão por apurar.