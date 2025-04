Famalicão: Um ferido em desacatos no final do jogo AD Ninense x CD Celoricense

Famalicão: No Dia da Liberdade, Nine inaugura galeria em homenagem a ex-autarcas

Na sessão solene evocativa do 25 de Abril, a Junta de Freguesia de Nine homenageou os ex-presidentes do executivo e da Assembleia, que exerceram funções desde 1974.

Com a sede da Junta de Freguesia repleta de ex-presidentes dos órgãos autárquicos, acompanhados pelas respetivas famílias, foi prestado o tributo público pelo seu trabalho em prol do bem-estar e desenvolvimento da localidade. Para perpetuar o momento, foi inaugurada a galeria dos presidentes, no salão nobre.

Paulo Oliveira considera «tratar-se de uma homenagem justa e um reconhecimento devido, de memória, gratidão e valorização da nossa história coletiva». O autarca prosseguiu com a referência aos seus antecessores, considerando-os «verdadeiros guardiões da nossa história. Cada um, à sua maneira e no seu tempo, enfrentou desafios, tomou decisões e deixou marcas», notando que «o vosso legado não é apenas memória — é fundação sobre a qual continuamos a construir».

O presidente da Junta não se esqueceu de realçar o trabalho que todos os executivos, incluindo secretários e tesoureiros, fizeram em prol da comunidade. Heitor Rocha, presidente da Assembleia, classificou a ocasião como «um momento de enorme simbolismo para todos os que serviram esta terra. Prestar esta homenagem é um ato de memória, mas também de uma enorme justiça. É o reconhecimento de uma terra e do seu poder local, do valor do serviço público em prol de Nine e dos ninenses».

Nesta sessão também marcaram presença o presidente da Assembleia Municipal, João Nascimento, o vereador Pedro Oliveira e o padre Vítor Sá.