Famalicão: Um ferido em despiste na freguesia de Lousado

Até 2027, diversas entidades da Rede Local de Educação e Formação de Famalicão vão gerir 5 milhões de euros para a implementação de Formações Modulares Certificadas para adultos com 18 ou mais anos, empregados ou desempregados. Estas formações visam a promoção do reforço das competências profissionais da população, a adaptação às mudanças tecnológicas e organizacionais e ao aumento da empregabilidade no território.

O financiamento é do programa Pessoas 2030 e a meta passa por alcançar mais de 20 mil participantes nas ações a realizar ao longo dos próximos anos, contribuindo para um mercado de trabalho mais competitivo e preparado para os desafios do futuro.

As ações vão ser desenvolvidas pela ENGENHO – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, Associação de Moradores das Lameiras, escolas CIOR, Didáxis e Forave, CESPU, ACIF e o CITEVE.

Perante este volume financeiro e as propostas formativas das entidades famalicenses, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, considera que «a qualificação da população é, desde há muito, uma prioridade do Município que, a este nível, tem desenvolvido um trabalho exemplar em articulação com as entidades que compõem a Rede Local de Educação e Formação».

As inscrições e as ofertas formativas para as Formações Modulares Certificadas podem se consultadas em www.famalicaoeducativo.pt