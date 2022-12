Famalicão: Um golo apenas na vitória do Riba d’Ave/Sifamir

Na conclusão da jornada sete do nacional da primeira divisão de hóquei em patins, disputada ao final da tarde desta quinta-feira, o Riba d’Ave/Sifamir venceu o Parede. Vitória feita com apenas um golo, por intermédio de Pedro Silva, no primeiro minuto da segunda parte.

No restante do jogo, boa exibição dos dois guarda-redes, muito embora as equipas não tenham rubricado um grande espetáculo. Valeu pela emoção que a diferença mínima no marcador provocava.

Com mais três pontos, a equipa de Raul Meca sobe ao sétimo lugar, com 9 pontos.

No próximo domingo, o Riba d’Ave joga no Dragão Arena. O FAC vai a Braga, defrontar o Hóquei Clube. Recorde-se que o Famalicense, depois da derrota com o Sporting, 2-5, caiu para o nono lugar, a dois pontos dos ribadavenses.

Foto: Riba d’Ave Hóquei Clube