Famalicão: «Um jogo e mentalidade diferentes», garante Gustavo Garcia (c/vídeo)

Gustavo Garcia, titular no passado domingo, na partida com o Gil Vicente, lançou, ao início da tarde deste sábado, o jogo de segunda-feira, diante do AFS.

O lateral direito reconhece «a importância deste jogo» e sabe como vai aparecer o AFS «depois do difícil jogo com o Sporting». Gustavo Garcia diz que a equipa famalicense «está mentalmente mais preparada» depois da derrota pesada em Barcelos. «Tenho a certeza que será um jogo e uma mentalidade diferentes do jogo com o Gil Vicente». O jogador, que também falou da sua experiência no FC Famalicão e das oportunidades que vai tendo na equipa principal, agradece o apoio dos adeptos em Barcelos e pede que igual apoio (ou mais ainda) seja manifestado ao final da tarde da próxima segunda-feira no Estádio Municipal.

Confira, no vídeo, a antevisão de Gustavo Garcia.