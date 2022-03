Continua durante a noite a elevada procura pelos postos de combustível antes do grande aumento previsto para a próxima segunda-feira.

As “bombas” encheram-se nesta sexta-feira, horas após as primeiras notícias que davam contam de aumentos do preço do gasóleo a rondar os 14 a 19 cêntimos por litro.

Em Vila Nova de Famalicão, o posto do Auchan, que conta com serviço 24 horas, encerrou cerca das 22h00.

A elevada procura continua nos postos Intermarche e E.Leclerc.