Concelho, Última Hora

Famalicão: Um morto e seis feridos em choque entre carro e ambulância na N14 (Gavião)

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas, na madrugada deste sábado, na estada nacional 14, em Gavião, Famalicão.

O acidente ocorreu cerca da 01h00, envolveu uma ambulância privada de transporte de doentes não urgentes, que tinha acabado de deixar o hospital de Famalicão, e um veículo ligeiro de passageiros.

As primeiras informações dão conta de que o choque frontal terá sido provocado pelo veículo ligeiro, que, sem qualquer tipo de luz, entrou em contramão e foi embater na ambulância.

A Cidade Hoje sabe que a vítima mortal é a doente que estava a ser transportada na ambulância de regresso ao lar, com 87 anos, sendo que a profissional que a acompanhava também terá ficado em estado grave.

Há ainda registo de mais cinco feridos, todos ligeiros, grande parte deles transportados para o hospital de Famalicão.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses, acompanhados pela Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão.

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Famalicão: Ana Marinho é campeã nacional dos 10 mil metros

A atleta famalicense, que representa o S. Salvador do Campo, sagrou-se este sábado campeã nacional dos 10 mil metros. É a segunda vez consecutiva que Ana Marinho se consagra como a melhor na distância em pista ao ar livre.

A prova decorreu no Estádio 1 de Maio, em Lisboa.

Em segundo lugar ficou Sara Duarte, colega de equipa de Ana Marinho, e o terceiro lugar ficou para Joana Ferreira, do SCBM, formação de Aveiro.

Estádio Municipal esgotado para o Famalicão – Benfica

O Estádio Municipal de Famalicão vai estar completamente lotado para o jogo entre o F.C. Famalicão e o S.L. Benfica, este sábado, às 18h00, referente à 32.ª jornada da Primeira Liga.

A informação foi avançada pelo emblema famalicense ao final da manhã desta sexta-feira, a mais de 24 horas do apito inicial.

Segundo o clube, não há já bilhetes disponíveis, prevendo-se uma forte moldura humana para um dos jogos mais aguardados da jornada.

Famalicão assinala prevenção dos maus-tratos com laço humano

Mais de uma centena de crianças e jovens participaram, na manhã desta quinta-feira, 30 de abril, na formação de um laço humano junto aos Paços do Concelho de Famalicão, numa iniciativa de sensibilização para os maus-tratos na infância.

A ação, que “pintou” o espaço de azul, contou com a participação de alunos das escolas Conde São Cosme e Luís de Camões, e teve como objetivo alertar a comunidade para проблемáticas como a violência doméstica e o mau trato físico e psicológico.

O momento assinalou o encerramento do programa do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, promovido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

Presente na iniciativa, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, destacou a importância do envolvimento de toda a comunidade. “A proteção das nossas crianças não é apenas uma obrigação legal das instituições, é um dever moral de todos. Este gesto simbólico reforça o compromisso de garantir que cada criança cresce com dignidade, saúde e carinho”, afirmou.

Esquema de droga nas redes sociais que passava por Famalicão termina com condenações até 9 anos

O Tribunal de Matosinhos condenou 10 dos 15 arguidos envolvidos numa rede de tráfico de droga que operava também em Vila Nova de Famalicão. As penas aplicadas vão de um ano e três meses até nove anos de prisão. Cinco dos acusados acabaram por ser absolvidos.

Segundo o Ministério Público, o grupo atuou entre novembro de 2023 e maio de 2024, utilizando um canal nas redes sociais para comercializar droga proveniente do sul de Espanha. Famalicão surge entre os vários concelhos abastecidos, a par de Barcelos e Viana do Castelo.

A estrutura criminosa seria liderada por dois elementos, sendo que um deles recebeu a pena mais pesada: nove anos de prisão efetiva. Ainda assim, vai aguardar o desfecho final do processo em liberdade, sujeito a medidas de controlo pelas autoridades.

As restantes condenações incluem penas suspensas, algumas superiores a quatro anos, ajustadas ao grau de participação de cada arguido.

No âmbito da operação, foram apreendidos 61 quilos de haxixe, armas, viaturas, telemóveis e cerca de 120 mil euros. As autoridades estimam que o grupo tenha movimentado mais de 700 quilos de haxixe, além de outras substâncias como cocaína, MDMA e cogumelos alucinogénios.

Famalicão: Bênção das grávidas em Sezures, Jesufrei e Arnoso Santa Maria

No próximo domingo, Dia da Mãe, durante as celebrações da eucaristia, haverá a Bênção das Grávidas nas paróquias de Sezures, Jesufrei e Santa Maria de Arnoso.
Todas as futuras mães – bem como as famílias que as acompanham – são convidadas a participar nestas celebrações. Em São Mamede de Sezures a eucaristia é às 08:00; em São Miguel de Jesufrei, às 09:15; e Santa Maria de Arnoso, às 10:30.

Famalicão: Gil Dias quer aplicar a primeira derrota ao Benfica (c/vídeo)

«Um jogo difícil, complicado, com uma equipa que ainda não perdeu e é nosso objetivo conseguir vencer o Benfica. Sabemos que é difícil, mas também temos as nossas ideia, a nossa forma de jogar e, depois de regressar às vitórias (após 3 empates), queremos continuar. Faltam três jogos e queremos acabar em grande a época».

É desta forma que Gil Dias antevê o encontro deste sábado, com o Benfica, às 18 horas, no Estádio Municipal.

O jogador passou um breve olhar pelo passado recente da equipa e da ideia que o treinador lhes meteu na cabeça: «em qualquer lado vamos jogar para ganhar, à nossa maneira. É isso que temos feito», refere Gil Dias.

No FC Famalicão, pela segunda época consecutiva, sente «uma certa paz. Sinto-me bem, sei que sou importante na equipa e que tenho um papel dentro e fora do campo, porque quero mostrar que o Famalicão não é só um clube», referiu o extremo.

Confira as declarações no vídeo.