Uma das equipas da AFPAD conquistou o segundo lugar no IV Torneio de Boccia DI do Eixo Atlântico, resultado decidido por uma diferença de apenas dois milímetros.

A prova teve lugar no sábado, numa organização do município de Famalicão.

«Estamos muito felizes com o resultado alcançado. Demos o nosso melhor e vamos continuar a treinar e a lutar por novas conquistas», partilharam os atletas.

Segundo a diretora Técnica da AFPAD, Célia Maia, «este resultado reflete o empenho e a capacidade de superação dos nossos atletas, bem como o trabalho desenvolvido semanalmente pelos professores. O desporto é uma ferramenta fundamental de inclusão, participação e valorização das capacidades de cada pessoa», refere.

A AFPAD deixa um agradecimento especial aos professores do Município pelo acompanhamento, motivação e dedicação ao longo do percurso desportivo dos atletas.