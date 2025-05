Famalicão: Uma certeza… e uma incerteza para Hugo Oliveira

Famalicão vai receber, a 20 de maio, terça-feira, um workshop de capacitação do projeto Acelerar o Norte. Decorre entre as 19 e as 21 horas, na Casa do Empresário (ACIF), sobre o tema “Gerar tráfego para o site e loja”.

Tiago Macedo, consultor da área digital, foi escolhido para falar do tema, abordando ainda os princípios de SEO, publicidade no Google AdWords e Análise de mercado com Google Trends.

O objetivo do workshop passa por sensibilizar, mobilizar e qualificar as Micro e PME da região Norte para as vantagens da implementação de um modelo de negócio digital.

Esta formação é da responsabilidade da Aceleradora de Comércio Digital de Famalicão, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão. É dirigida a empresários do Norte de Portugal dos setores do comércio, serviços pessoais e da restauração e similares.

Recorde-se que o projeto Acelerar o Norte continua a percorrer as 8 sub-regiões do Norte do país com o Roadshow de Capacitação, gratuito, para qualificar as empresas aderentes ao projeto sobre ferramentas, boas práticas e estratégias de marketing digital.

Desde o Alto Minho, passando pelo Cávado, Ave, Alto Tâmega, Área Metropolitana do Porto, Tâmega e Sousa e terminando no Douro e Terras de Trás-os-Montes, o Acelerar o Norte tem percorrido toda a região com o Roadshow para a Digitalização do Norte.

Para complementar os workshops, o projeto Acelerar o Norte criou a Academia Digital, uma plataforma online de aprendizagem (de acesso gratuito), com conteúdos na área do digital.

Lembre-se que o projeto Acelerar o Norte foi criado pelas instituições CCP, a AEP, a AHRESP e a ACEPI e apresentado em outubro passado. O objetivo é aumentar a competitividade do tecido económico local e projetar o Norte em direção ao futuro digital, estimando abranger mais de 50 mil comerciantes, empresários e colaboradores de micro, pequenas e médias empresas das oito sub-regiões do Norte do Portugal, tem um investimento de 19 milhões de euros e a duração de dois anos.

Foto arquivo