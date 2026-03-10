Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Uma defesa à escala europeia

A equipa de Hugo Oliveira apresenta uma consistência defensiva só ao alcance de alguns (poucos) clubes europeus. O FC Famalicão não sofreu golos em 13 jogos, ao cabo de 25 jornadas da I Liga. Um registo semelhante às épocas 2024/25 e 1992/93, que se constituem como os melhores registos defensivos do clube no principal campeonato nacional.

Esta solidez defensiva na I Liga ganha maior dimensão se analisados os cinco principais campeonatos do futebol europeu. Se em Portugal, o Famalicão é apenas superado pelo Porto (17 jogos sem sofrer golos) e está em igualdade com o Sporting, nas big five há poucos registos semelhantes.

Por exemplo, na Serie A (Itália): Inter – 15 jogos sem sofrer golos; AC Milan – 13 jogos sem sofrer golos; Como – 13 jogos sem sofrer golos. Premier League, Arsenal – 14 jogos sem sofrer golos; Ligue 1 (França), PSG – 13 jogos sem sofrer golos

Famalicão: Equipa sub-23 vence fora e é segunda na luta pelo título

Esta terça-feira, a contar para a jornada 9 da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o FC Famalicão foi vencer, 2-1, a Matosinhos. A vitória sobre o Leixões foi consumada com um bis de Rudi Almeida, aos 6 e 58 minutos.

O conjunto famalicense está no segundo lugar, com 15 pontos. Na próxima jornada recebe o Sporting

Famalicão: Câmara Municipal quer ficar responsável pela Avenida 9 de Julho

A Câmara Municipal pretende que a Avenida 9 de Julho, cerca de 1 quilómetro da Estrada Regional (ER) 206, passe a integrar a rede viária do município. Esta vontade foi manifestada, no início deste ano, numa comunicação assinada pelo presidente da autarquia, Mário Passos, e dirigida à Infraestruturas de Portugal.

Trata-se de um troço inserido no perímetro da cidade, «que apresenta características urbanas e necessidades acrescidas de medidas de segurança rodoviária e de acalmia de tráfego que não se coadunam com as normas aplicadas às estradas nacionais», justifica autarca Mário Passos.

Entre as necessidades já sinalizadas está, por exemplo, uma manutenção mais próxima e eficiente da via; a construção de uma nova rotunda e de novas ligações no âmbito da Unidade de Execução Urbanística em curso para esta área norte da cidade e que, segundo a Câmara Municipal, vão melhorar os acessos ao Hospital de Famalicão e ao Centro de Atletismo que está a ser construído na zona de Talvai.

A vontade do Município em “receber” a 9 de Julho foi recentemente reforçada, na reunião que juntou o autarca famalicense e responsáveis da IP e da qual saiu, recorde-se, o reforço da segurança pedonal da ER 206 entre Vila Nova de Famalicão e Guimarães.

 

Famalicão: Governo disponível para construção do quartel da GNR

Segundo nota do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o secretário de Estado da Administração Interna mostrou total disponibilidade do Governo para cooperar com a autarquia na construção do quartel da GNR de Famalicão, para «dignificação e valorização desta carreira».

Mário Passos reuniu, na passada terça-feira, 3 de março, com o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia. Um encontro, onde também esteve Hélder Pereira, vereador da Segurança, que serviu para reforçar junto do Governo português a urgência da construção de novas instalações para a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Famalicão.

Recorde-se que o Município tem já sinalizado o local para acolher as novas instalações da GNR de Famalicão, em terrenos municipais localizados no Lugar dos Queimados, na União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

Ao Secretário de Estado, Mário Passos reafirmou a disponibilidade da autarquia para que se aplique à GNR de Famalicão o mesmo modelo de cooperação que permitiu a requalificação da esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Famalicão, concretamente, através da celebração de um contrato interadministrativo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna que permita à Câmara Municipal assumir o lançamento do procedimento concursal da obra, a elaboração do projeto de execução e a posição contratual de dono de obra.

«Os resultados da cooperação que outrora estabelecemos para a reabilitação do edifício da PSP estão à vista de todos e estamos em condições de repeti-la para agora melhorar as condições de trabalho dos militares da GNR, para que possam exercer as suas funções com dignidade, eficácia e motivação», refere, a propósito, Mário Passos.

Por aguardar está, neste momento, o resultado de uma candidatura efetuada que permitirá, no imediato, a concretização de uma intervenção para resolver os problemas mais urgentes que afetam o atual edifício da GNR, que, recorde-se, entre outros problemas tem infiltrações.

Famalicão: Queres ser militar por um dia?

Se tens entre os 13 e os 18 anos, podes vivenciar esta experiência no Regimento de Cavalaria de Braga, nos dias 8 e 9 de abril. Se quiseres “Ser Militar por um Dia” poderás pernoitar no quartel, vestir a farda, marchar, aprender a importância da organização e da disciplina na hora da revista.

Também podes conhecer as diferentes áreas militares, aprender mais sobre a atividade do Exército e participar numa prova topográfica e de orientação.
Podes participar nesta iniciativa, da Associação Desperta e Brinca, com inscrição em https://forms.gle/MhCavmXFgw3vRvCcA

Para mais informações podes contactar o tlm 910 079 212 (WhatsApp disponível)

Famalicão foi à Turquia à procura de ‘Caminhos Para a Inclusão’

Perto de uma dezena de técnicos e voluntários ligados a programas desportivos do Município de Famalicão foram a Konya, na Turquia, para um encontro de trabalho focado no domínio de ferramentas de inclusão e capacitação de grupos de risco.

Uma deslocação inserida no projeto ‘Move-te – Caminhos para a Inclusão’ dirigido a jovens oriundos de comunidades migrantes, minorias e etnias.

A comitiva famalicense participou em missões de observação, formações técnicas e troca de boas práticas na área dos desportos de natureza, com destaque para a caminhada e o trekking.

Recorde-se que este foi o segundo encontro de trabalho no âmbito do ‘Move-te – Caminhos para a Inclusão’ à cidade turca – que foi Capital Mundial do Desporto em 2023. Foi dinamizado pelo Município de Famalicão, através do pelouro do Desporto, em estreita parceria com a Genç Kültür, organização não-governamental (ONG) turca.

O projeto ‘Move-te – Caminhos para a Inclusão’, cofinanciado pela Comissão Europeia, através do programa Erasmus + Sports, tem por objetivo dotar a equipa técnica e os voluntários de competências técnico-pedagógicas inovadoras.

Famalicão distinguido como “Destino Desportivo Recomendado 2026”

Vila Nova de Famalicão recebeu o título de ‘Destino Desportivo Recomendado 2026’, na categoria de municípios com mais de 100 mil habitantes, atribuído pela Cidade Social, no âmbito do programa ‘Município Amigo do Desporto’.

Em avaliação, a oferta regular de eventos desportivos, que mobilizam atletas e público de Famalicão e de outras regiões, como a Meia Maratona de Famalicão, o Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, a São Silvestre, o Famalicão Dança, o Duatlo, as 24 Horas BTT, o Lap50 Ultra Trail, a Caminhada Concelhia e o Mercado Desportivo, entre outros. Para esta distinção contaram, também, as infraestruturas e equipamentos do concelho ao dispor da comunidade.

Trata-se do reconhecimento à «forte dinâmica desportiva do concelho como impulsionadora estratégica do desenvolvimento turístico e territorial da região», refere o município.

O reconhecimento foi entregue por Pedro Soares, coordenador nacional do programa, ao vereador do Desporto da Câmara Municipal, Pedro Oliveira.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão recebeu, ao longo dos últimos anos, várias distinções: considerado ‘Município Amigo do Desporto’ há nove anos consecutivos, também foi agraciado, em 2025, com o ‘Prémio Excelência Autárquica 2025’, na área do desporto, pelo programa desportivo ‘Mais e Melhores Anos’.