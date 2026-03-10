Famalicão: Uma defesa à escala europeia

Segundo nota do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o secretário de Estado da Administração Interna mostrou total disponibilidade do Governo para cooperar com a autarquia na construção do quartel da GNR de Famalicão, para «dignificação e valorização desta carreira».

Mário Passos reuniu, na passada terça-feira, 3 de março, com o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia. Um encontro, onde também esteve Hélder Pereira, vereador da Segurança, que serviu para reforçar junto do Governo português a urgência da construção de novas instalações para a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Famalicão.

Recorde-se que o Município tem já sinalizado o local para acolher as novas instalações da GNR de Famalicão, em terrenos municipais localizados no Lugar dos Queimados, na União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

Ao Secretário de Estado, Mário Passos reafirmou a disponibilidade da autarquia para que se aplique à GNR de Famalicão o mesmo modelo de cooperação que permitiu a requalificação da esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Famalicão, concretamente, através da celebração de um contrato interadministrativo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna que permita à Câmara Municipal assumir o lançamento do procedimento concursal da obra, a elaboração do projeto de execução e a posição contratual de dono de obra.

«Os resultados da cooperação que outrora estabelecemos para a reabilitação do edifício da PSP estão à vista de todos e estamos em condições de repeti-la para agora melhorar as condições de trabalho dos militares da GNR, para que possam exercer as suas funções com dignidade, eficácia e motivação», refere, a propósito, Mário Passos.

Por aguardar está, neste momento, o resultado de uma candidatura efetuada que permitirá, no imediato, a concretização de uma intervenção para resolver os problemas mais urgentes que afetam o atual edifício da GNR, que, recorde-se, entre outros problemas tem infiltrações.