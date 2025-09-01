Famalicão: Uma vitória e uma derrota na AF Braga

A 12 de setembro, a Associação de Futebol de Braga vai a votos e uma das candidaturas tem forte presença de famalicenses, «refletindo a ligação profunda do candidato e da sua equipa ao concelho de Famalicão».

Desde logo do próprio candidato, Miguel Azevedo, que é natural de Joane. Depois, nos vários órgãos são propostos, por exemplo, Tiago Cunha e Francisco Paiva, ambos candidatos e vice-presidentes da direção.

Tiago Cunha tem uma vasta experiência como treinador no futebol distrital e foi selecionador distrital da AF Braga. Francisco Paiva, especialista em futsal, foi atleta, treinador e dirigente. Campeão Nacional afirmou-se como uma referência da modalidade.

Na Assembleia Geral destacam-se Bárbara Gonçalves e Bernardino Peixoto, enquanto no Conselho de Justiça a lista é representada por Hélder Sousa, candidato a vice-presidente.

O Conselho de Disciplina conta com José Luís Braga, ao passo que no Conselho Técnico está indicado, para presidente, Joaquim Dias. Já no Conselho de Arbitragem, a equipa de Miguel Azevedo integra os nomes de Hélder Branco e Nuno Oliveira.

Em nota de imprensa, esta candidatura assinala que a presença significativa de famalicenses «traduz a confiança» de Miguel Azevedo «no valor humano e técnico do seu concelho, garantindo que Famalicão também terá um papel de destaque no futuro da instituição».