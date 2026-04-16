Famalicão: União Ciclista realiza campeonato para os mais novos

A União de Ciclismo de Vila Nova de Famalicão – Centro Ciclista de Avidos vai realizar um campeonato de formação com três provas. Começa a 2 de maio, em Jesufrei, prossegue a 25 de julho, em Avidos, e no dia 12 de setembro, no Parque da Devesa.
O campeonato destina-se a crianças e jovens dos 2 aos 16 anos, federados ou não, que queiram participar nesta experiência desportiva. A inscrição é obrigatória e pode ser feita em: https://besttickets.pt/evento/campeonato-de-formacao-de-ciclismo-da-ucvnf
Esta iniciativa da UCVNF visa promover a utilização da bicicleta como prática desportiva e garantia de melhor qualidade de vida para a população mais jovem. Também incentiva familiares e amigos a participar como público ou como atleta.
Pelas características dos terrenos que as três provas apresentam, o campeonato proporciona experiências diferentes a todos os participantes e vai permitir que cada criança tenha a oportunidade de perceber onde se sente melhor e, desse modo, desenvolver outras competências para superar os terrenos onde possa ter mais dificuldade.