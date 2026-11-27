A União de Freguesias de Famalicão e Calendário realiza, no dia 10 de dezembro, às 21 horas, uma sessão evocativa dos 50 anos do Poder Local.

A iniciativa, a realizar no auditório da União das Freguesias (Avenida de França), contará com intervenções institucionais e dos representantes das forças políticas com assento na Assembleia de Freguesia, seguindo-se um momento de distinção dos Presidentes de Junta de Freguesia eleitos em democracia, com a entrega de placas comemorativas aos próprios ou aos seus familiares.

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Segundo a organizadores da iniciativa, o objetivo passa por «recordar o percurso do Poder Local» e distinguir os seus protagonistas.

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A sessão é aberta ao público, sem necessidade de inscrição ou confirmação de presença, estando a participação limitada à lotação do auditório.

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