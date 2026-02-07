Famalicão: União de Freguesias S. Cosme, Telhado e Portela analisa desagregação

A Assembleia de Freguesia de Vale São Cosme, Telhado e Portela reúne em sessão extraordinária, no dia 12 de fevereiro, pelas 19H30, na Junta de Freguesia da Portela para analisar a desagregação desta união de freguesias.

O processo foi iniciado no mandato anterior e, agora, entra numa fase considerada decisiva. Este procedimento, a decorrer segundos os parâmetros legais, visa permitir que a freguesia de Vale São Cosme recupere a autonomia administrativa, e a criação da união administrativa das freguesias de Telhado e Portela.

A sessão é, por isso, de especial relevância para o futuro destes territórios.