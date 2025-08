Famalicão: “Unidos por Pedome” defende mudança de mentalidade e governação de proximidade

O movimento cívico “Unidos por Pedome”, liderado pelo candidato independente Filipe Abreu, apresentou-se no passado domingo, no Centro Social – Pólo de Pedome, onde deu a conhecer a equipa e as propostas que prometem uma “nova forma de fazer política” na freguesia.

Conhecido pelo trabalho de mais de uma década no associativismo local, Filipe Abreu explica a candidatura e a sua filosofia “primeiro as pessoas, e depois as pessoas”.

O candidato apresentou um plano de governação estruturado por pelouros, com compromissos em áreas como a Ação Social, onde se destacou o lançamento do projeto de voluntariado “Projeto Mosaico” que visa realizar pequenas reparações em casa de pessoas necessitadas.

Nas Infraestruturas, Filipe Abreu referiu a necessidade de criação de condições básicas no Parque de Calça Ferros, como iluminação e instalações sanitárias dignas.

O candidato independente focou-se também no tecido associativo de Pedome, que considerou “o verdadeiro motor da comunidade”. Assumiu ainda dois compromissos, reunir-se todos os anos com as associações para planear apoios e sinergias e ainda a total isenção na sua liderança, não assumindo qualquer cargo diretivo nas associações locais.

A Filipe Abreu junta-se Rui Barbosa como secretário e Rita Gonçalves como tesoureira. Patrícia Faria é a mandatária da candidatura.