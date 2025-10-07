Concelho

Famalicão: Universidade dá nota positiva ao Projeto “Mais e Melhores Anos”

Segundo um estudo das Faculdades de Desporto e Psicologia da Universidade do Porto, o projeto municipal “Mais e Melhores Anos”, promovido pelo município de Famalicão, tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos seniores famalicenses. As conclusões foram dadas a conhecer na passada sexta-feira, dia 3 de outubro.

No estudo foram efetuadas quase 7 mil avaliações, entre 2021 e 2023, a cerca de 3 mil seniores que participam nas atividades do projeto. Conseguiram demonstrar que a atividade física regular, acompanhada e adaptada, é uma ferramenta capaz de promover o envelhecimento saudável.

Por exemplo, o estudo evidencia que na resistência aeróbia, as pessoas apresentaram progressos significativos, passando de uma média de 57,3% para 64,3%, resultados superiores à média nacional. Ao nível cognitivo e emocional também foram detetadas melhorias entre os participantes. Os seniores que participam com maior regularidade e aqueles que integram atividades em meio aquático revelaram uma evolução mais acentuada nestes domínios.

«Não são só estes resultados que demonstram um impacto comprovado na vida dos seniores e nos deixam com a certeza da validade do “Mais e Melhores Anos”. São os sorrisos e a motivação com que todos os dias se envolvem nas atividades que nos enchem de satisfação e com a certeza de que além de mais e melhores anos, estamos a contribuir para melhor vida», aponta o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos.

Recorde-se que a Câmara de Famalicão foi distinguida com o Prémio Excelência Autárquica 2025, na área do desporto, pela promoção deste programa que envolve cerca de 4 mil famalicenses, proporcionando, de forma gratuita, atividade física, lazer, convívio e reabilitação, mas também atividade àqueles que necessitam de reabilitação física e a pessoas portadoras de deficiência.

O programa ‘Mais e Melhores Anos’ divide-se em três vertentes, com destaque para o desporto sénior, reabilitação e desporto adaptado e envolve mais de duas dezenas de técnicos municipais entre professores de educação física e fisioterapeutas, promovendo quase 20 modalidades nos complexos desportivos concelhios e nas instituições parceiras, como IPSS e lares.

Deixe um comentário

Famalicão: Festival Teatro Construção começou com casa cheia

O XXXVIII Festival Teatro Construção arrancou no passado fim de semana, no Centro Cultural da Juventude, na vila de Joane. A abertura oficial, no passado sábado, ficou a cargo da companhia Krisalida (Caminha) com a peça “Ser Português de Norte a Sul”, que encheu a sala e marcou o início de uma programação diversificada que vai até 31 de outubro. Já no domingo, as famílias e os mais novos assistiram a “O Velho Ermita”, também pela Krisalida, num ambiente de proximidade e partilha.

Com salas cheias e um público diversificado, este arranque demonstra a vitalidade de um festival que há quase cinco décadas promove o teatro, a cultura e o convívio comunitário em Vila Nova de Famalicão.

O festival continua ao longo de todo o mês, com espetáculos para escolas, famílias e público em geral. Na próxima sexta-feira há sessões para escolas com “Cartas d’abril”, pela companhia CARB – Raia Beira, com duas sessões, às 10h45 e às 15h00; no sábado, às 21h30, pode ver o espetáculo “Sede”, da ASTA (Covilhã). Por último, no domingo, às 17 horas, há sessão para a família com “Um Submarino em Marte”, pela companhia Imaginar do Gigante (Ovar).

O festival prolonga-se até 31 de outubro, terminando com a proposta coletiva “Província”, uma celebração especial das artes performativas.

Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm o valor de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, quando acompanhadas por um adulto com bilhete.

O festival da Associação Teatro Construção conta com o apoio da República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto / Direção-Geral das Artes, no âmbito do apoio a projetos de programação.

Foto: Rui Martins

Famalicão: Beatriz Fernandes vence 10km da “meia” de Guimarães

A atleta famalicense, na sua estreia com a camisola Vitória Sport Clube, venceu a prova de 10km integrada na Meia Maratona de Guimarães.
Beatriz Fernandes venceu à geral, com um tempo de 37:31, a três segundos do recorde do percurso.
A prova disputou-se este domingo e para além dos 21 e 10km também contemplou uma prova de 5km.

Famalicão: Iniciativa Liberal visita Engenho e elogia capacidade de resposta e a ambição de crescimento

Na passada quinta-feira, a Iniciativa Liberal visitou a Engenho para melhor conhecer a oferta e projetos futuros desta Instituição Particular de Solidariedade Social.

O tema da resposta aos mais novos dominou a reunião, cuja comitiva, liderada por Paulo Ricardo Lopes, integrou três antigos alunos da instituição.

No encontro, foram abordadas questões relevantes, como o papel do setor social e a necessidade de o valorizar, a necessidade de equiparar o estatuto dos educadores da creche e pré-escolar, de articular melhor a resposta do pré-escolar público e social (garantindo que não há saída de crianças já após o começo do ano), bem como a necessidade de continuar a investir na melhoria das condições das infraestruturas da instituição e promover o aumento da sua oferta.

A comitiva Liberal também visitou as instalações do CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social que funciona na Engenho, que sob o lema “Ser… Feliz em Famalicão”. A IL fala de «um trabalho relevante na inclusão de pessoas com diversos problemas sociais», que terá continuidade nos próximos anos. Em nota de imprensa, o partido lança o repto aos futuros presidentes de junta «para que ajudem a sinalizar cidadãos que possam necessitar desta ajuda».

Famalicão: Formação com três vitórias e uma derrota

No passado fim de semana jogou-se mais uma jornada dos diferentes campeonatos nacionais dos escalões de formação.

Nos sub-19, o Famalicão venceu, 1-2, em casa do Rio Ave, como golos de Simão Neto e Telmo Alves; os sub-17, na receção à AD Sanjoanense, venceram por 3-0. Eduardo Martins, Filipe Magalhães e Wagner Barros foram os autores dos golos.

A equipa sub-16 também venceu o Rio Ave, 2-0, com golos de Nuno Miguel e Miguel Magalhães; a única derrota (1-2) aconteceu, também com o Rio Ave. Nesta partida o tento famalicense resultou de um autogolo.

Na classificação, com 9 jornadas, os sub-19 são terceiros, com 18 pontos; na próxima jornada, a 19 de outubro, recebe o Gil Vicente.

Os sub-17, em 8 jornadas, somam 13 pontos e ocupam o terceiro lugar; na próxima jornada, no dia 19 de outubro, visita o Tondela.

A equipa sub-15 soma seis pontos em seis jogos; no próximo sábado visita o líder FC Porto.

Nas quatro partidas disputadas na 2.ª divisão, os sub-16 lideram com pleno de vitórias e 12 pontos; na próxima jornada, domingo, visita o Boavista.

Famalicão: «Onda de apoio mostra que Famalicão quer continuar a caminhar rumo a um futuro de desenvolvimento e dinamismo»

“A Caminhada pelo Futuro”, um comício e um sunset mostrou, segundo a coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD/CDS), «um mar de gente, um mar de esperança, união e confiança por mais futuro para Vila Nova de Famalicão». A declaração é de Mário Passos depois da jornada de campanha que decorreu durante a tarde deste domingo.

O candidato fala de «uma multidão» que encheu as ruas da cidade com a caminhada, a que se seguiu o comício. No Parque de Sinçães, Mário Passos expressou a sua «gratidão e confiança. Esta onda de apoio mostra que Famalicão quer continuar a caminhar rumo a um futuro de desenvolvimento e dinamismo. Estou profundamente grato por cada famalicense que aqui esteve e sinto que juntos formamos uma força que acredita no poder da proximidade e do trabalho feito com seriedade e compromisso».

O mandatário concelhio, Paulo Cunha, descreveu «o entusiasmo vivido» como «um sinal claro da confiança dos famalicenses no projeto liderado por Mário Passos». O eurodeputado e líder da distrital do PSD notou ser «extraordinário ver esta mobilização e energia que vem de todos os cantos do concelho». E, olhando para o que falta de campanha, considerou que «é com esta força que vamos até ao último dia, com uma campanha mobilizada e confiante rumo às eleições do dia 12 de outubro».

A festa prosseguiu com o “Na Vila Sunset”, organizado a pelas juventudes partidárias JSD e JP.

Jesuítas de Sto Tirso, Tíbias de Braga e Tortas de Guimarães na lista dos “Piores Doces de Portugal”

O famoso guia gastronómico internacional TasteAtlas divulgou recentemente a lista dos piores doces portugueses, e três especialidades do Norte estão entre os menos apreciados. Segundo o ranking, o jesuíta de Santo Tirso, a tíbia de Braga e as tortas de Guimarães figuram entre os doces tradicionais que menos conquistaram o paladar dos utilizadores da plataforma.

O jesuíta, de Santo Tirso, é um dos ícones da doçaria conventual portuguesa, feito com camadas de massa folhada e um glacê de açúcar no topo. Já a tíbia de Braga é um pastel em forma de meia-lua, recheado com creme de pasteleiro, que há décadas faz parte das vitrines das pastelarias bracarenses. Por fim, as tortas de Guimarães, com recheio de chila e amêndoa envolto em massa fina, são outro símbolo da doçaria minhota, com origem conventual e longa tradição.

Apesar de estarem entre os “piores” segundo as avaliações recolhidas pelo TasteAtlas, estes doces continuam a ser muito procurados e a fazer parte da identidade gastronómica das suas regiões. Afinal, nem todos os paladares são iguais, e no Norte há quem garanta que estes três clássicos continuam a ser… de comer e chorar por mais.