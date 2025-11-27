Famalicão: Universidade do Minho vai reforçar presença em Famalicão

A Universidade do Minho está interessada em reforçar presença na Famalicão In Hub, em Vale S. Cosme, onde já tem 13 laboratórios de investigação e inovação (cinco unidades científicas e três spin-offs) e mais de 50 colaboradores. Mas tem capacidade para duplicar a presença.

Recentemente, o reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, e o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, visitaram as instalações. Integraram a comitiva, ainda, o pró-reitor Guilherme Pereira e Augusto Lima, que tem a pelouro da Ciência e Tecnologia.

A visita teve ainda como intenção conhecer os vários espaços, os equipamentos instalados, os investigadores e os projetos em curso. Serviu também para conhecer as parcerias estabelecidas com empresas e organizações nacionais e internacionais, bem como as perspetivas de trabalho conjunto.