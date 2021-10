Famalicão: Universidade Lusíada dinamiza ação na D. Sancho I

Pedro Reis e Liliana Silva, da Universidade Lusíada- pólo de V. N. Famalicão, estiveram recentemente na Secundária D. Sancho I, a convite do Gabinete do Emprego e Empreendedorismo, para a dinamização de uma sessão de sensibilização para os Projetos de Aptidão Profissional dos alunos do 3º ano do curso de Técnico de Eletrotecnia.

Acompanhado pelos professores orientadores, o docente universitário ouviu as explanações dos projetos de cada grupo de alunos, analisou a forma de desenvolvimento e sugeriu melhoramentos ou outras formas de abordagem aos referidos trabalhos.

A responsável pelo Gabinete do Emprego e Empreendedorismo aproveitou a presença de Liliana Silva para definir novas formas de cooperação e dinamização de atividades entre as duas instituições, por forma a reforçar esta parceria que se estende há vários anos.