Famalicão: Universos Famalicão FC representa Fecapaf no projeto “Incluir Espinho”

Nos dias 20 e 21 de setembro disputa-se, no polidesportivo da JASP, em Seide S. Paio, o Troféu Mário Rocha. Para além da equipa da casa, participam o FC Landim, AD Esmeriz e AD Castelões, formações que competem nos campeonatos concelhios da AFSA.

No primeiro dia, os jogos estão marcados para as 21 e 22 horas; no segundo dia, são às 20h30 e 21h30.

A entrada é livre.