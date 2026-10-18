Ao final da tarde deste domingo, a partir das 19h30, o FC Famalicão joga em casa da USC Paredes para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. A comitiva famalicense já se encontra no Estádio Municipal das Laranjeiras e quando chegou foi brindada com um gesto de desportivismo da equipa local.

À entrada do estádio, o placard eletrónico exibia as boas-vindas ao emblema famalicenses.

Um jogo de futebol nunca será mais do que isso. Um jogo. Deste e de todos os outros e dos seus protagonistas espera-se fair play e desportivismo. O Paredes já deu o pontapé de saída e o FC Famalicão, nas redes sociais, fez questão de agradecer o bonito gesto do conjunto de Paredes.