Famalicão: USF Alto da Vila assinala quinto aniversário com concurso e sessão de esclarecimento

A Unidade de Saúde Familiar Alto da Vila, a funcionar no Centro de Saúde, na Avenida 25 de Abril, prepara-se para celebrar o quinto aniversário. No dia 13 de maio, entre as 10 e as 12 horas, no auditório, decorre uma ação de informação sobre como prevenir quedas de idosos e como avaliar a pressão arterial em casa.

Está, ainda, a decorrer um concurso de poemas, desenhos/pinturas e trabalhos manuais que devem fazer alusão ao aniversário da unidade de saúde. Os interessados devem entregar na secretaria, até ao dia 10 de maio, os trabalhos a concurso. O vencedor será conhecido no dia 13 de maio.