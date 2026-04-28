Concelho, Sociedade

Famalicão: USF S. Miguel-o-Anjo abre novas instalações esta quarta-feira

A USF São Miguel-o-Anjo muda de instalações esta quarta-feira, 29 de abril, e passa a funcionar na Rua Francisco António dos Reis, em Calendário, Famalicão.

O novo espaço fica a cerca de 550 metros das atuais instalações e passa, a partir dessa data, a assegurar todas as consultas e serviços, oferecendo melhores condições de conforto, acessibilidade e organização para utentes e profissionais.

No próprio dia da mudança, apenas estarão disponíveis consultas abertas mediante encaminhamento pela Linha SNS 24.

A nova unidade resulta de um investimento próximo dos dois milhões de euros e surge para reforçar a qualidade da resposta nos cuidados de saúde primários no concelho.

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Famalicão: Novos painéis com informação em tempo real já entraram em funcionamento

Os novos painéis LED instalados pela Câmara Municipal de Famalicão já se encontram em funcionamento, passando agora a disponibilizar informação útil em tempo real aos condutores e à população (informações sobre estacionamento, trânsito e programação cultural).

Colocados em vários locais, como por exemplo onde anteriormente existia sinalética com indicação de lugares disponíveis nos parques de estacionamento, os equipamentos foram atualizados para permitir uma comunicação mais completa e dinâmica.

Com esta melhoria, o município pretende facilitar a mobilidade urbana e reforçar o acesso a informação relevante de forma rápida e clara.

Abertas candidaturas para a VIII edição do Estágio da Jovem Orquestra de Famalicão

Estão abertas as candidaturas para a oitava edição da Jovem Orquestra de Famalicão (JOF). As inscrições decorrem até ao dia 15 de maio e destinam-se a jovens instrumentistas oriundos do concelho e/ou com formação pré-universitária em Vila Nova de Famalicão. Os participantes poderão beneficiar de um prémio de participação até 550 euros.

No total, estão disponíveis 87 vagas, sendo distribuídas pelos instrumentos de cordas (26 violinos, 10 violas, 8 violoncelos e 6 contrabaixos), sopro (4 flautas, 4 oboés, 4 clarinetes, 4 fagotes, 6 trompas, 4 trompetes, 2 trombones tenor, 1 trombone baixo, e 1 tuba), 1 harpa) e ainda 6 vagas para percussão.

À semelhança das edições anteriores, a iniciativa volta a contar com a direção artística do maestro José Eduardo Gomes e tem também como solista convidado, Luís Magalhães.

O estágio de orquestra sinfónica de curta duração, promovido pela Câmara Municipal de Famalicão, vai decorrer entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro. Incluirá ensaios de orquestra na Casa das Artes de Famalicão e na Casa da Música do Porto, culminando com dois concertos, agendados para os dias 4 de setembro, na Sala Suggia da Casa da Música, e no dia 5 de setembro, no grande auditório da Casa das Artes.

Esta iniciativa tem por objetivos valorizar jovens músicos, na vertente formativa e artística; reforçar o diálogo intercultural entre o concelho e jovens músicos que prosseguem estudos ou carreiras em Portugal e no estrangeiro; criar novos públicos e aproximar também a comunidade local da música clássica, em particular do repertório orquestral.

Famalicão possui o CCM – Centro de Cultura Musical, ArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão e ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave.

As inscrições e mais informações devem ser feitas consultadas em www.famalicao.pt

Batalha das Flores promete encher as ruas de Famalicão em maio

Famalicão prepara-se para receber, entre os dias 8 e 10 de maio, mais uma edição da Festa da Flor, um evento que alia cor, criatividade e tradição no coração da cidade.

O programa inclui vários momentos de destaque, como o concerto de Ana Moura, na noite de 9 de maio, e o já emblemático Desfile Batalha das Flores, que sai à rua na tarde de domingo. Este cortejo contará com 39 associações e mais de 1500 participantes, que darão vida a carros alegóricos e figurinos repletos de flores.

Durante o evento, o centro urbano será decorado com diversas instalações florais, da responsabilidade de cerca de 80 coletividades e empresas do setor. Na Praça D. Maria II, estará instalado o espaço de venda de flores e plantas, a par das tradicionais tasquinhas com comes e bebes.

A programação contempla ainda animação de rua, exposições e oficinas criativas, que vão desde a cerâmica e pintura ao bordado, artes decorativas, criação de terrários, flores de papel e atividades de teatro infantil.

Famalicão: José Azevedo é campeão nacional de ciclismo ANDDI e garante presença no Europeu

O atleta famalicense da Lobos AveroMar Cycling Team, esteve em destaque ao vencer o Campeonato Nacional de Ciclismo ANDDI, prova que decorreu no passado sábado, em Paredes.

Com esta prestação, José Azevedo assegura a presença no Campeonato da Europa, que será realizado na Polónia, entre os dias 3 e 12 de julho.

O famalicense venceu no escalão sénior. A prova contemplava 12 voltas, num total de 20 quilómetros.

Famalicão: Formação gratuita em desenho e corte a laser

O Município de Vila Nova de Famalicão vai promover, nos dias 9, 23 e 30 de maio, uma formação gratuita na área do desenho e corte a laser, em parceria com a Universidade Lusíada Norte – Famalicão. A formação tem uma duração de 20 horas, em regime presencial. As sessões realizam-se das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, nos dias 9 e 23 de maio, e das 09h00 às 13h00, no dia 30.

Os interessados devem inscrever-se em www.famalicaomadein.pt/_famalicao_fablab.

A iniciativa, que visa reforçar as competências digitais e técnicas da comunidade, decorre no Famalicão FabLab – Centro Maker e destina-se a estudantes, empresários e público em geral.

O objetivo é capacitar os participantes para a utilização de ferramentas de desenho assistido por computador (CAD), bem como para a aplicação prática em processos de corte e gravação a laser.

Para além desta formação, o Famalicão FabLab disponibiliza um conjunto de equipamentos e serviços, incluindo impressoras 3D, máquinas CNC, corte a laser, estações de soldadura, bem como iniciativas de educação maker, visitas escolares e apoio à inovação empresarial.

Famalicão: 365 Running Project conquista 2º lugar coletivo no Ultra Trail em Ribeira do Neiva

No passado domingo, a equipa famalicense, esteve em destaque, de forma coletiva e individual no Trail Nascente e Vale do Neiva, que se realizou em Ribeira do Neiva, no concelho de Vila Verde.

A nível coletivo a 365 Running Project conquistou o 2º lugar masculino no Campeonato Regional de Ultra Trail de 45 km.

A título individual, destaque para Pedro Silva, que terminou a prova Ultra Trail de 45 km, em 5h03m, vencendo o escalão sénior masculino. No mesmo escalão, Erick Araújo garantiu o 3ºlugar, com um tempo de 5h24m, Filipe Silva assegurou o 3º lugar no escalão M50. Na mesma prova Bruno Esteves ficou em 7º lugar no escalão M40.

Na distância de 28 km, Ana Freitas foi a vencedora da geral feminina, conquistando igualmente o escalão F50, com um tempo de 3h33m. Na mesma prova destaque, ainda, para Sara Machado que venceu o escalão sénior, ficando ainda em 3º lugar da classificação geral, com um tempo de 3h55m. Na mesma prova, mas no escalão M55, Armando Rodrigues terminou no quarto lugar.

Na prova mais curta, de 18 km, Marko Santos foi segundo da geral e do seu escalão M35, cumprindo a distância em 1h24m. Na mesma prova, mas no escalão M40, Renato Oliveira foi o vencedor e Ricardo Mendonça foi quarto.