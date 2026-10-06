Na última semana, os utentes da AFPAD viveram um dia diferente e foram à descoberta do Zoo de Santo Inácio.

Viram de perto várias espécies de animais, exploraram os espaços verdes e desfrutaram de um momento de convívio no decorrer de um piquenique.

Para a Diretora Técnica da AFPAD, Célia Maia, “estas experiências são importantes para promover a autonomia, a participação e o convívio, proporcionando momentos de descoberta e de criação de memórias felizes”.

No final do dia, os utentes fizeram um balanço positivo da experiência “foi um dia muito divertido, com muitos animais e descobertas” e deram conta da vontade de regressar.

Esta visita integra um conjunto de atividades dinamizadas pela AFPAD com o objetivo de promover a participação ativa, a inclusão e o bem-estar dos seus utentes.