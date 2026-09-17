Na última semana, a Eira da Quinta do Cabo foi o local escolhido para os utentes da AFPAD viverem uma das tradições da agricultura portuguesa, a desfolhada.

Por entre espigas, cestos a encher e vários momentos de entreajuda, os utentes tiveram um dia diferente envoltos pela natureza.

Para a Diretora Técnica da AFPAD “é fundamental criar oportunidades reais para que os nossos clientes possam mostrar aquilo que sabem fazer, assumir responsabilidades e sentir que fazem parte da comunidade”.

No final da atividade, os utentes mostraram-se satisfeitos “gostamos muito de participar. Foi uma experiência diferente, trabalhámos juntos, aprendemos como se fazia a Desfolhada”.