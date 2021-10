Famalicão: Utentes vão passar a ter acesso de carro ao Centro de Saúde da cidade

Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, anunciou esta quinta-feira, em reunião do executivo municipal, que dentro de alguns dias – provavelmente no decurso da próxima semana – os familiares dos utentes do Centro de Saúde, na Avenida 25 de Abril, vão poder aceder de carro à porta da unidade, podendo assim deixar os doentes em situação de mais segurança e resguardo.

O autarca esteve reunido com o presidente do ACES onde este assunto foi discutido, assim como o estacionamento nas imediações do Centro de Saúde.

O presidente da Câmara reconhece que há falta de estacionamento nesta zona, mas adianta que a solução terá de passar por um parque de estacionamento, com um número de lugares significativo. Um projeto que está a ser estudado pelo Município.

Este assunto da falta de estacionamento nesta área da cidade foi levantado pelo vereador socialista, Paulo Folhadela, que deu nota da preocupação pela supressão de zonas de estacionamento por causa da construção das vias cicláveis.