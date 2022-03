O Posto de Atendimento Presencial ao Cidadão Ucraniano, criado pelo município, fica instalado nas antigas instalações do Registo Civil e está aberto de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas; funciona também através do email ucrania@famalicao.pt .

Trata-se de um serviço presencial de caráter excecional, englobado no pelouro da Interculturalidade e Integração, que visa esclarecer, apoiar, encaminhar e ajudar os cidadãos ucranianos que cheguem ao território e os imigrantes do país residentes em Vila Nova de Famalicão.

Esta é mais uma medida criada pelo Município que já dispõe de um conjunto de medidas excecionais de apoio aos cidadãos ucranianos residentes no concelho e àqueles que chegam ao território na condição de refugiados, devido à situação de guerra no país. A Linha Direta de Apoio está acessível através do telefone (00351) 932 018 305 e do email acima indicado.

Numa outra frente, a Câmara Municipal está a coordenar a ajuda solidária de Vila Nova de Famalicão para com o povo ucraniano, encontrando-se a trabalhar em articulação com as entidades representativas do país em Portugal, para perceber, junto dos seus responsáveis, quais as principais necessidades que importa acudir no imediato e da melhor forma de fazer chegar os bens aos destinatários. Os primeiros camiões de ajuda humanitária de Famalicão saíram na segunda-feira, com cerca de 100 toneladas de bens doados.

Para mais informações, consulte: www.famalicao.pt/sos-famalicao-ucrania .