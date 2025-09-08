Concelho, Desporto

Famalicão: Vai à Vila dedicado ao desporto

No próximo fim de semana, a Praça D. Maria II recebe mais uma edição do Vai à Vila, desta feita dedicado ao desporto. O Mercado Desportivo terá cerca de duas dezenas de stands com diferentes modalidades e associações desportivas do concelho de VN Famalicão. Quem visitar o espaço terá informação sobre diversas modalidades e poderá adquirir merchandising das diferentes associações e modalidades representadas.

Esta feira decorre das 10 às 20 horas de sábado, e das 10 às 18 horas de domingo.

São parceiros desta iniciativa municipal, a Groove Spot – Clube de Danças Urbanas de Famalicão, 365 Running Project – Associação de Desporto e Aventura, Grupo Desportivo de Natação, Associação de Artes Marciais de Avidos, AN-Dança – Conservatório de Dança de V. N. de Famalicão, Clube Rugby Famalicão, Ardla Ribeirão, Artis – Academia de Bailado de Famalicão, Liberdade Futebol Clube, Apolo Famalicão, Escola de Karaté Shotokan de Delães, Clube Motard Escorpiões, Grupo Recreativo Covense, Atlético Voleibol Clube, União Ciclista de Famalicão, União Desportiva Bairrense, Clube de Aeromodelismo Vale do Ave e Áshrama – Centro de Yoga

 

Famalicão: Rodrigo Pinheiro realça a união para o bom momento da equipa

O jovem defesa do FC Famalicão revela que um dos segredos para o FC Famalicão ainda não ter sofrido golos «é a união do grupo». Em entrevista ao Jornal “A Bola”, garantiu que «jogamos como um todo e todos sabemos o que temos de fazer em campo. É uma equipa comprometida com o processo», afirmou, deixando elogios aos colegas e ao técnico, Hugo Oliveira. «Vamos marcar em grande parte dos jogos, pelo que manter a baliza a zero é meio caminho andado para ganharmos jogos», sublinha.

Recorde-se que o FC Famalicão ocupa a segunda posição, com 10 pontos, atrás do FC do Porto, que tem 12, mas a equipa famalicense é a única da Liga que ainda não sofreu qualquer golo. Na próxima jornada (sábado, às 20h30), defrontada em casa o Sporting, campeão nacional.

Se é este ano que o sonho da equipa de chegar às competições europeias se vai cumprir ninguém o pode prever, porque falta muito campeonato. Rodrigo Pinheiro nota que é «um objetivo e não uma obrigação». É sabido que, em anos anteriores, o FC Famalicão até arrancou bem o campeonato e não chegou às competições europeias devido a períodos menos bons. Assim, nesta fase, há cautelas. Se acontecer, «a consistência vai ser sempre a chave», realça o atleta. Acredita que as dificuldades dos anos anteriores ajudarão a lidar com os problemas quando eles surgirem, «pelo que penso que este pode ser o nosso ano», realça.

O defesa, de 23 anos, que ingressou no FC Famalicão a época passada, vindo do FC do Porto, está encantado com o atual emblema. Elogia toda a envolvência, nomeadamente as infraestruturas e as pessoas «que são incríveis». Confessa que tinha o sonho de jogar na principal liga portuguesa e que, no caso, foi o FC Famalicão que lhe deu essa possibilidade. Acrescenta que a decisão da mudança não foi difícil pela performance que a equipa famalicense vem tendo no principal escalão português; depois, também «o facto de o FC Famalicão meter, de forma constante, tantos jogadores nas seleções, tanto portuguesas como estrangeiras, já é um dado bastante relevante e que quer dizer muita coisa», aponta.

A terminar a entrevista ao jornal “A Bola”, Rodrigo Pinheiro admite estar «muito feliz no Famalicão e quero acompanhar essa ambição de crescimento do clube», não escondendo o sonho de representar a Seleção nacional e competições europeias.

Detidos por condução sob o efeito do álcool

Este fim de semana, o Comando Distrital da PSP de Braga, no âmbito da atividade operacional de prevenção e combate à criminalidade, deteve três pessoas com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei, tendo acusado uma TAS entre 1,21 e 1,37 g/l no sangue.

As detenções aconteceram nas cidades de Vila Nova de Famalicão e Guimarães.

Famalicão: PAN apresenta programa autárquico no próximo sábado

O partido PAN – Pessoas, Animais e Natureza Famalicão apresenta, no dia 13, o seu programa autárquico, num encontro marcado para o auditório da União de Freguesias de Famalicão e Calendário, situado na Avenida de França.

A cerca de um mês das eleições, o partido irá fazer uma apresentação alargada das linhas orientadoras para o concelho e freguesias a que concorre.

Recorde-se que, há cerca de dois meses, na apresentação da candidatura à Câmara de Famalicão, Sandra Pimenta defende que o centro da cidade deve ficar disponível a todos, com mais habitação acessível e propõe mais apoio às associações que acolhem vítimas de violência doméstica. Relativamente aos animais, o PAN está contra os animais acorrentados e quer mais fiscalização e esterilização; critica a gestão do CROA (Centro de Recolha Animal), nomeadamente os animais em jaulas «24/dia e 365 dias/ano», acusa.

Se Sandra Pimenta repete a candidatura à Câmara, na Assembleia Municipal estreia-se Catarina Rocha. A professora alega que falta a este órgão «uma voz que defenda os interesses de Famalicão». Aposta na descentralização das reuniões, tornando-as mais «próximas das pessoas» e na mudança do regimento para que os munícipes possam intervir (expondo os seus problemas) no início das reuniões e não no final, como acontece atualmente.

Na altura, a porta-voz nacional, Inês de Sousa Real, mostrou confiança na equipa de candidatos, realçando que, mesmo sem eleitos no último mandato, o PAN «apresentou uma política de proximidade e de grande participação cívica e política». Conclui que «os famalicenses merecem melhor», essencialmente, na habitação, mobilidade, ambiente, áreas que são grandes apostas do partido.

Famalicão: Equipa feminina empata na apresentação

No Estádio do Passal, em Ribeirão, a equipa feminina do FC Famalicão realizou, ao final da tarde do passado sábado, o jogo de apresentação. Tendo o Gil Vicente como convidado, a equipa de Júnior Santos empatou a um golo. O treinador utilizou, nesta partida particular, praticamente todas as jogadoras do plantel que jogaram para uma plateia bem recheada.

Entretanto, continua o impasse quanto ao futuro do clube, depois da decisão do TAD em manter ao Damaiense na Liga BPI. A Comissão de Licenciamento da Federação Portuguesa de Futebol não aceitou a inscrição do Damaiense, por não cumprir os requisitos, decisão revogada pelo TAD. Deste modo, e depois de convidado pela FPF para permanecer na Liga BPI, o Famalicão foi relegado para a 2.ª divisão. O clube vai recorrer da decisão que, no entanto, não deverá conhecida antes do início da 2.ª divisão. A prova começa no próximo sábado, com as famalicenses, na série Norte, a receberem o Gil Vicente.

Famalicão: Clube Motard Escorpiões celebra 25.º aniversário a 20 de setembro

No dia 20 de setembro, o Clube Motard Escorpiões celebra 25 anos de existência. Neste dia, na sede, na Rua Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, a partir das 17h30, há música com André Ferreira, com a noite reservada para o bolo e champanhe, às 21h30, seguido do concerto pelo grupo Lokapala, às 22 horas; e à meia noite são entregues lembranças. Até de madrugada, o DJ Fábio Carvalho anima a festa.

«Vem brindar connosco a cada quilómetro, a cada encontro, a cada história que nos trouxe até aqui, porque 25 anos não se celebram sozinhos – celebram-se juntos», convida a direção do clube.

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Sporting

Depois dos compromissos das seleções nacionais, a Liga Portugal Betclic regressa no próximo sábado, 13 de setembro, com o Famalicão a receber o Sporting Clube de Portugal. A partida da 5.ª jornada está agendada para as 20h30 horas, no Estádio Municipal, e a venda de bilhetes é exclusiva para os sócios do emblema famalicense, com bilhete a 10 euros, com a quota 8 regularizada, para a Bancada Placard.pt. A venda decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/47xNVeY
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis.
No dia do jogo, a bilheteira do Estádio Municipal (caso ainda existam bilhetes para venda) abre a partir das 16h30.