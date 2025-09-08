Famalicão: Vai à Vila dedicado ao desporto

O jovem defesa do FC Famalicão revela que um dos segredos para o FC Famalicão ainda não ter sofrido golos «é a união do grupo». Em entrevista ao Jornal “A Bola”, garantiu que «jogamos como um todo e todos sabemos o que temos de fazer em campo. É uma equipa comprometida com o processo», afirmou, deixando elogios aos colegas e ao técnico, Hugo Oliveira. «Vamos marcar em grande parte dos jogos, pelo que manter a baliza a zero é meio caminho andado para ganharmos jogos», sublinha.

Recorde-se que o FC Famalicão ocupa a segunda posição, com 10 pontos, atrás do FC do Porto, que tem 12, mas a equipa famalicense é a única da Liga que ainda não sofreu qualquer golo. Na próxima jornada (sábado, às 20h30), defrontada em casa o Sporting, campeão nacional.

Se é este ano que o sonho da equipa de chegar às competições europeias se vai cumprir ninguém o pode prever, porque falta muito campeonato. Rodrigo Pinheiro nota que é «um objetivo e não uma obrigação». É sabido que, em anos anteriores, o FC Famalicão até arrancou bem o campeonato e não chegou às competições europeias devido a períodos menos bons. Assim, nesta fase, há cautelas. Se acontecer, «a consistência vai ser sempre a chave», realça o atleta. Acredita que as dificuldades dos anos anteriores ajudarão a lidar com os problemas quando eles surgirem, «pelo que penso que este pode ser o nosso ano», realça.

O defesa, de 23 anos, que ingressou no FC Famalicão a época passada, vindo do FC do Porto, está encantado com o atual emblema. Elogia toda a envolvência, nomeadamente as infraestruturas e as pessoas «que são incríveis». Confessa que tinha o sonho de jogar na principal liga portuguesa e que, no caso, foi o FC Famalicão que lhe deu essa possibilidade. Acrescenta que a decisão da mudança não foi difícil pela performance que a equipa famalicense vem tendo no principal escalão português; depois, também «o facto de o FC Famalicão meter, de forma constante, tantos jogadores nas seleções, tanto portuguesas como estrangeiras, já é um dado bastante relevante e que quer dizer muita coisa», aponta.

A terminar a entrevista ao jornal “A Bola”, Rodrigo Pinheiro admite estar «muito feliz no Famalicão e quero acompanhar essa ambição de crescimento do clube», não escondendo o sonho de representar a Seleção nacional e competições europeias.