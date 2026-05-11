«Famalicão vai jogar para ganhar na Amadora; só sabemos viver assim», afirma Hugo Oliveira

Na noite desta segunda-feira, a contar para a 33.ª jornada da Liga Portugal, o FC Famalicão desloca-se à Reboleira para defrontar o Estrela da Amadora. Na antevisão à partida, realizada na tarde deste domingo, Hugo Oliveira deu conta que o seu conjunto «vai jogar para ganhar na Amadora e vamos jogar para ganhar na última jornada, só sabemos viver assim».
O técnico perspetivou um jogo «extremamente competitivo entre duas equipas que têm ambições e até obrigações. É assim que vamos para esta partida, lutando pelos nossos ideais e pelos nossos princípios».
Atualmente no 15.º lugar da tabela classificativa, a formação orientada por Cristiano Bacci continua envolvida na luta pela permanência. Ainda assim, o técnico famalicense espera um Estrela «intenso, agressivo e emocionalmente ligado ao contexto da permanência».
Para esta deslocação à Reboleira, os famalicenses, que somam 10 jogos consecutivos sem perder, não poderão contar com Rodrigo Pinheiro, suspenso após ter visto o quinto cartão amarelo no encontro frente ao SL Benfica. Aranda e Ibrahima Ba continuam entregues ao departamento médico.
O FC Famalicão entra para esta ronda no 5.º lugar, posição que poderá garantir acesso às competições europeias, dependendo do desfecho da Taça de Portugal, soma 52 pontos, mais dois do que o perseguidor direto Gil Vicente. A equipa famalicense procura, por isso, somar mais três pontos numa reta final de campeonato decisiva.
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