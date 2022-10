Famalicão: Vale S. Martinho segue no bom caminho

Mais uma terça-feira, mais uma visita do Presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, a uma das freguesias do concelho.

A 26.ª visita de Mário Passos, no âmbito do roteiro Presidência de Proximidade, levou-o a Vale S. Martinho. Esta terça-feira, calcorreou várias ruas da freguesia ao lado do executivo da Junta de Freguesia, presidido por Manuel Oliveira, terminando a visita «com uma longa e profícua troca de impressões» com a população que deixou Mário Passos «muito feliz».

Muitos cidadãos da localidade juntaram-se na sede da Junta de Freguesia para a conversa informal com o presidente da Câmara Municipal, que terminou já a noite ia longa. Uma longa conversa que foi do agrado de Mário Passos. O próprio referiu que «enquanto as pessoas quiserem debater os assuntos da freguesia e partilhar comigo os seus anseios, as suas ambições e os seus problemas, dar-lhes-ei a minha total atenção, durante quanto tempo for necessário». Aliás, frisou, «sinto-me grato pelo tempo que os cidadãos têm disponibilizado para conversar comigo tanto no roteiro Presidência de Proximidade, como nas inúmeras deslocações que faço pelo território e que me permitem sentir-lhe o pulso».

Durante o encontro, a população demonstrou-se satisfeita com o rumo da freguesia e de entre os assuntos abordados falou-se da repavimentação e a construção de uma rotunda na EN206 – pedido dependente da Infraestruturas de Portugal (IP) que detém a gestão da infraestrutura viária -, a criação de um monumento aos ex-combatentes da Guerra Colonial, a construção de um parque de lazer, bem com de um parque infantil, e a aquisição de contentores para apoio logístico à Associação de Pais da freguesia.

Sobre estes temas, Mário Passos diz que vai avançar com as diligências necessárias, para dar resposta às necessidades apresentadas, assinalando que, no que refere à EN206, a gestão ultrapassa a esfera municipal, estando condicionadas pela IP.

Até ao final do ano, Mário Passos vai ainda percorrer Nine, Pedome, Esmeriz e Cabeçudos, havendo uma paragem por altura das festividades natalícias. O Roteiro de Proximidade visa aproximar os cidadãos ao líder do executivo, numa filosofia de presidência «além portas», com base numa gestão municipal aberta e inclusiva.