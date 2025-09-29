Famalicão: Vale S. Martinho tem um Parque de Lazer e monumento de homenagem aos ex-combatentes

A freguesia de Vale S. Martinho dispõe de um novo Parque de Lazer. São quase 8 mil m2 de espaço verde, com cerca de uma centena de árvores, plantadas ao longo do último ano, que transformaram o terreno da Rua do Tojão numa área destinada ao convívio, a piqueniques e à prática desportiva. Conta, ainda, com um percurso pedonal, um parque infantil, um palco polivalente para atividades e eventos da freguesia, instalações sanitárias e parque de estacionamento. O investimento municipal foi de quase 260 mil euros.

A inauguração foi no sábado, 27 de setembro, com a presença do presidente da Câmara de Famalicão. Segundo Mário Passos, «é um espaço pensado para as pessoas, para que tenham aqui um ponto de encontro e de convívio, que se juntem em família, para momentos comunitários e para desfrutarem do parque todos os dias, ganhando qualidade de vida», destacou.

O presidente da Junta, Manuel Oliveira, recorda que «quando adquirimos este terreno, começámos a desenhar o parque, a plantar árvores, e estou certo de que, quando estas árvores tiverem maturidade, vamos ser um espaço magnífico para as pessoas usufruírem», afirmou.

Este parque verde vem juntar-se aos de Nine, Mouquim, Brufe, Vilarinho das Cambas, Fradelos, Vale S. Martinho, Mogege, Delães, Novais, Lagoa, Riba de Ave, Sinçães Norte (Gavião) e Pelhe (Calendário). No total, são mais de 20 hectares e o investimento municipal foi superior a 6 milhões de euros.

Na sua passagem por Vale S. Martinho, Mário Passos descerrou ainda o monumento de homenagem aos ex-combatentes no Ultramar, um mural que fica junto à sede da Junta. A peça evoca a resistência dos militares, em especial dos que, de Vale S. Martinho, partiram para a guerra do Ultramar.