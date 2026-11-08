Na abertura da décima primeira Gala do Desporto de Famalicão, o presidente da Câmara Municipal justificou o investimento no setor como uma aposta na saúde e estilos de vida sadios, mas também na promoção de projetos de vida dos jovens por via do desporto.

Mario Passos prestou um tributo a todos os atletas homenageados e falou do “enorme orgulho e gratidão por terem levado o nome de Famalicão à escala nacional e internacional”.

Defendeu que o investimento – só neste ano é na ordem dos 2,2 milhões – serve para fazer do desporto “uma grande escola, para que as nossas crianças e os nossos jovens e também tenham projetos de vida por esta via.”

O Centro de Atletismo, a inaugurar até fevereiro, “numa grande festa”, o concurso para a construção das pistas de 50 metros para a natação de competição, mas também para a comunidade, e os vários apoios a coletividades e atletas “são para continuar. Vamos prosseguir com este investimento para que estes e outros atletas continuem a ser vencedores”, garantiu Mário Passos na abertura da sessão.

A Gala do Desporto está a decorrer no Pavilhão Municipal. As distinções são na ordem das duas centenas para atletas, clubes, dirigentes, árbitros.