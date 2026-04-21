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Famalicão: «Vamos fazer uma época histórica para o FC Famalicão»

Lazar Carevic recebeu, pela segunda vez na temporada, o prémio ABANCA Guarda-Redes do Mês da Liga Portugal Betclic, referente ao mês de março. O guarda-redes do FC Famalicão, o mais votado pelos treinadores principais da competição, com 28,72%, já exibe o troféu «muito feliz» e divide-o por toda a equipa.

Carevic não esconde que é um orgulho receber a distinção «numa Liga onde há muitos guarda-redes de elevada qualidade». Sobre os objetivos coletivos é muito claro: «Vamos tentar jogar bem os jogos que faltam e fazer o melhor possível. No final, vamos fazer uma época histórica para o FC Famalicão», afirmou o internacional montenegrino que, em março, apenas sofreu um golo num mês sem derrotas para a equipa: vitórias sobre o FC Arouca (1-0), Vitória SC (2-1) e CD Nacional (1-0); e empate com o Rio Ave FC (0-0).

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Famalicão: Por 20 euros pode ir apoiar o FC Famalicão ao Estoril

Na tarde do próximo domingo, o FC Famalicão volta ao Estádio António Coimbra da Mota, para defrontar o GD Estoril Praia. Depois da partida da Taça de Portugal, em novembro do ano passado, as equipas voltam a defrontar-se, agora para a 31.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Os bilhetes, a 10 euros, estão à venda na Loja Oficial. Também pode reservar transporte, por mais 10 euros.

A venda de bilhetes decorre até às 19 horas desta sexta-feira; marcação de transporte até às 12 horas, também de sexta-feira.

Famalicão: Dia Internacional dos Monumentos assinalado com apresentação de obra sobre saunas proto-históricas

Vila Nova de Famalicão assinalou, no passado sábado, 18 de abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com uma sessão dedicada às saunas proto-históricas da Península Ibérica que contou com a apresentação, pela primeira vez em Portugal, de uma obra que reúne investigação recente sobre as estruturas da Idade do Ferro.

A iniciativa decorreu nos Serviços Educativos do Parque da Devesa subordinada ao tema “Património Vivo”.

O evento centrou-se na apresentação do livro “Saunas Proto-históricas na Península Ibérica”, publicado em 2024 pelo Real Instituto de Estudios Asturianos. A obra compila as comunicações de um ciclo de conferências realizado em Oviedo, em 2020 e 2021, complementadas por um inventário detalhado dos monumentos conhecidos no Norte de Portugal e Espanha.

O programa incluiu ainda uma visita guiada à reconstituição do balneário do Alto das Eiras, um exemplo local deste tipo de estruturas. A temática assume particular relevância para o concelho que possui um exemplar associado ao Castro das Eiras, cuja “Pedra Formosa” integra a exposição permanente da Casa do Território.

Famalicão: Alunos celebram 150 anos da chegada do comboio com uma exposição no Museu Ferroviário de Lousado

Vai ser apresentada no dia 30 de abril, pelas 14h00, a exposição coletiva “De Famalicão para o Mundo… De comboio há 150 anos!” que reúne trabalhos de expressão plástica e escrita de alunos famalicenses do pré-escolar ao 12º ano, no Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.

Os trabalhos vão estar expostos até ao dia 30 julho, com entrada livre, e assinalam a celebração dos 150 anos da Linha do Minho e da chegada do comboio a Famalicão que se assinalou em 2025.

O concurso contou com a participação de 627 alunos e resultou num total de 200 trabalhos artísticos avaliados por um júri composto por investigadores, professores e técnicos municipais.

A entrega de prémios aos vencedores vai acontecer no dia 23 de maio, pelas 16h30, no museu. A lista completa dos vencedores pode ser consultada em www.famalicao.pt/de-famalicao-para-o-mundo-de-comboio-ha-150-anos

Famalicão: Inscrições abertas para adultos concluírem o 9º e 12º ano com horário flexível

Estão abertas as inscrições no Centro Qualifica de Famalicão para os adultos com mais de 23 anos que pretendam obter certificação escolar equivalente ao 9º ou 12º ano.

A iniciativa é gratuita e surge como uma oportunidade para melhorar perspetivas de emprego, numa altura em que a certificação escolar continua a ser um fator importante na progressão de carreira.

O percurso será adaptado à experiência de cada candidato, de acordo com os conhecimentos e competências já adquiridos.

O Centro Qualifica disponibiliza horários flexíveis, com apenas duas sessões semanais. As atividades decorrem em dois períodos: de manhã, entre as 10h00 e as 12h00, e em regime pós-laboral, das 19h00 às 21h00.

Pode fazer a inscrição ou solicitar mais informações através do 252 320 931, do e-mail centroqualifica@famalicao.pt ou do site www.famalicaoeducativo.pt/_centro_qualifica_inscricao

Famalicão: Ecos culturais do Louro celebram o 25 de abril

Esta quarta-feira é dia de Café filosófico na Casa do Artista Amador, no Louro, a partir das 21h30 com Rui Queirós na vertente musical, Juca Carvalho um dos pioneiros no que toca ao teatro na freguesia e Domingos Peixoto experiente na área do associativismo. A entrada é livre.

Na quinta-feira há Jam Session, às 21h30, um momento onde os artistas que precisam de palco podem fazê-lo de forma gratuita e mostrar o seu talento ao público, esta semana com especial enfoque na música de abril. A inscrição pode ser feita na hora e a entrada é livre.

Sexta-feira é dia de teatro às 21h00, com a companhia Flagrante que vai estrear a peça “A cantiga é uma arma, merecemos mais…” e ainda haverá tempo para as conversas de abril. A entrada é livre.

No sábado, 25 de abril, pelas 11h00 o convite é para que todos os interessados tragam o farnel para o almoço/piquenique acompanhado de música e jogos tradicionais. Haverá ainda serviço de bar com petiscos e bebidas.

À noite, pelas 22h30, António Gil e Vítor Mesquita darão um concerto inspirado nas Canções de Abril de vários autores portugueses e a eles junta-se o humorista Rui Xará. A entrada para o concerto tem um custo de 5 euros e as restantes atividades ao longo do dia são gratuitas.

Para reservas e outras informações, contacte o 969 489 422.

Famalicão: Visita do Benfica ao Municipal já tem dia marcado

Foram divulgados, esta segunda-feira, os horários da 32.ª jornada da Liga Portugal Betclic, que arranca no sábado, dia 2 de maio, com o FC Famalicão a receber o Benfica, às 18 horas.

Recorde-se que antes desta jornada (antepenúltima da I Liga), a equipa de Hugo Oliveira visita o Estoril. O jogo é às 15h30 do próximo domingo, dia 26 de abril.