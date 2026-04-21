Famalicão: «Vamos fazer uma época histórica para o FC Famalicão»

Lazar Carevic recebeu, pela segunda vez na temporada, o prémio ABANCA Guarda-Redes do Mês da Liga Portugal Betclic, referente ao mês de março. O guarda-redes do FC Famalicão, o mais votado pelos treinadores principais da competição, com 28,72%, já exibe o troféu «muito feliz» e divide-o por toda a equipa.
Carevic não esconde que é um orgulho receber a distinção «numa Liga onde há muitos guarda-redes de elevada qualidade». Sobre os objetivos coletivos é muito claro: «Vamos tentar jogar bem os jogos que faltam e fazer o melhor possível. No final, vamos fazer uma época histórica para o FC Famalicão», afirmou o internacional montenegrino que, em março, apenas sofreu um golo num mês sem derrotas para a equipa: vitórias sobre o FC Arouca (1-0), Vitória SC (2-1) e CD Nacional (1-0); e empate com o Rio Ave FC (0-0).