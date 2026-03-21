Famalicão: Vandalizaram as instalações da Associação Columbófila de Vale S. Cosme

A Associação Columbófila de Vale S. Cosme foi alvo de um ato de vandalismo, esta sexta-feira, entre as 13h00 e as 15h30. O incidente ocorreu no edifício situado junto à escola primária da freguesia.

Perante a situação, foi lançado um apelo à população para ajudar a identificar o autor ou autores dos danos. Quem tiver presenciado algo ou possuir informações úteis é convidado a entrar em contacto com os responsáveis pela associação.

A comunidade é também chamada a colaborar na denúncia de comportamentos deste tipo, sublinhando que a preservação dos espaços e equipamentos locais depende do respeito de todos.