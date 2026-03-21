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Famalicão: Vandalizaram as instalações da Associação Columbófila de Vale S. Cosme

A Associação Columbófila de Vale S. Cosme foi alvo de um ato de vandalismo, esta sexta-feira, entre as 13h00 e as 15h30. O incidente ocorreu no edifício situado junto à escola primária da freguesia.

Perante a situação, foi lançado um apelo à população para ajudar a identificar o autor ou autores dos danos. Quem tiver presenciado algo ou possuir informações úteis é convidado a entrar em contacto com os responsáveis pela associação.

A comunidade é também chamada a colaborar na denúncia de comportamentos deste tipo, sublinhando que a preservação dos espaços e equipamentos locais depende do respeito de todos.

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Casa de banho do cemitério de Pedome volta a ser vandalizada

A casa de banho do cemitério da freguesia de Pedome, em Famalicão, foi novamente alvo de atos de vandalismo, situação que obrigou ao encerramento temporário do espaço. Na manhã de hoje, foram encontrados novos danos, nomeadamente a porta amassada e o vidro partido, informa a junta.

Estes estragos surgem poucos dias depois de já terem sido registados danos nas loiças sanitárias, também partidas na sequência de atos de vandalismo.

Devido ao estado em que o espaço se encontra, a casa de banho foi encerrada para que possam ser realizadas as necessárias reparações.

Face ao sucedido, é feito um apelo à comunidade para que respeite e preserve os espaços públicos, lembrando que estes equipamentos existem para servir toda a população e que a sua conservação depende do contributo e do civismo de todos.

Famalicão: Um dia especial para os pais da AFPAD

O Dia do Pai também foi assinalado na AFPAD. Precisamente, a 19 de março, foram homenageados os pais dos utentes da associação, figuras que «inspiram todos os dias com a sua força, dedicação e amor incondicional», destacou a diretora geral da AFPAD, Célia Maia. «Este Dia dos Pais foi uma oportunidade de reconhecer a dedicação e o exemplo dos nossos pais, que são o alicerce da nossa comunidade», referiu.

A celebração do chá não apenas fortaleceu os laços entre pais e filhos, como também reforçou o sentimento de união e pertença, características que tornam a AFPAD uma verdadeira família.

O evento, que decorreu no Espaço Rodin, onde se realizaram diversas atividades interativas, permitiu aos participantes conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela AFPAD.

Como forma de reconhecimento e valorização, todos os pais receberam uma lembrança especial, o “Envelope do Pai”, com uma mensagem personalizada. Esta surpresa emocionou profundamente os pais, tornando o evento ainda mais significativo.

Famalicão: Ainda há bilhetes para o jogo que pode entrar na história

O FC Famalicão tem à venda os bilhetes para o jogo frente ao Nacional, que tem lugar na tarde deste sábado. Para sócios – 5 euros, com a quota 2 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público custa 10 euros.

O clube chama os adeptos para aquele que pode ser um registo histórico. Caso o FC Famalicão vença será a quinta vitória consecutiva em casa, feito nunca antes conseguido. Venceu o Tondela (3-0), Aves SAD (3-1), Casa Pia (2-0) e Arouca (1-0).

A venda de bilhetes decorre na loja oficial ou no portal da Smartfan
Quem efetuou a compra de bilhete na campanha “2 Jogos por 1” (promovida antes do jogo com o FC Arouca) deverá utilizar o mesmo ingresso. É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 13h30.

Famalicão: Didáxis organiza palestra sobre a nutrição como aliada na prevenção das doenças crónicas

As turmas do curso Técnico Auxiliar de Saúde convidaram a nutricionista Sara Fernandes para uma palestra sobre “Nutrição como aliado na prevenção de doenças crónicas». Teve lugar esta sexta-feira, dia 20 de março (mês dedicado à prevenção da obesidade), na Didáxis.

O objetivo foi a sensibilização destes futuros profissionais de saúde para a importância dos hábitos de vida saudáveis.

Três viaturas destruídas e um cão resgatado no incêndio desta manhã em Nine

Três viaturas ficaram destruídas, na sequência do fogo que deflagrou, na manhã desta sexta-feira, numa serração, na freguesia de Nine, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta para as chamas chegou pouco depois das 11h00, sendo que rapidamente foram mobilizados para o local várias corporações de bombeiros da região.

Para além da destruição da madeira armazenada e das instalações, há registo de estragos em três viaturas que se encontravam no local e o resgate de um cão de grande porte, salvo pelo Centro de Recolha Animal de Famalicão.

As causas do fogo estão ainda por apurar. No momento do alerta não havia ninguém nas instalações.

Mathias Amorim e Gustavo Sá chamados à Seleção sub-21

Mathias de Amorim e Gustavo Sá, atletas jovens do FC Famalicão, estão na convocatória para a seleção sub-21 de Portugal que vai disputar dois jogos de qualificação para o Europeu 2027, frente ao Azerbaijão (no dia 27 de março) e diante da Escócia (a 31 de março).

A boa exibição dos jogadores na equipa principal do FC Famalicão mereceu a confiança do selecionador nacional, Luís Freire.

Recorde-se que os dois jogadores do Futebol Clube de Famalicão têm tido presença constante nas convocatórias para a seleção sub-21, que lidera o Grupo B, com quatro vitórias e um empate, em cinco jogos.