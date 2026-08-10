A atleta famalicense está ao serviço da Seleção Nacional de atletismo para correr a prova mais longa do Campeonato da Europa.

Vanessa Carvalho, do SC Braga, vai correr a maratona em Birmingham, onde está a decorrer, desde esta segunda-feira e até domingo, a prova europeia que reúne os melhores atletas nas várias disciplinas do atletismo.

Para além de Vanessa Carvalho, a Associação de Atletismo de Braga, tem outros representantes em Inglaterra: ainda do SC Braga, Mariana Machado (10.000m), Laura Taborda (3.000m obstáculos) e Paulo Pereira (estafeta 4x100m). Carlos Costa, do Vizela, vai correr a maratona.