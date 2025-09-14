Famalicão: Vanessa Carvalho foi a melhor portuguesa na “meia” do Porto

A atleta famalicense foi a melhor corredora nacional em mais uma edição da meia maratona do Porto. Vanessa Carvalho, que representa o Braga, terminou em quarto lugar e bateu o seu recorde pessoal na distância.
Cynthia Chemweno repetiu o triunfo do ano passado, com 1:10.39 horas, secundada pela ugandesa Annet Chelangat, a 21 segundos, enquanto a queniana Janet Gichumbi foi terceira, a 30.
Vanessa Carvalho foi, então, a melhor portuguesa, no quarto posto, com 1:12.45 horas. A boa prova e um sprint final perto da meta permitiu tirar cerca de 40 segundos à sua melhor marca na meia maratona.