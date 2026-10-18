Vanessa Carvalho foi terceira classificada na Meia Maratona de Famalicão. A atleta, que corre pelo Braga, completou os 21 km em 01:17:10.

Na edição de 2025, Vanessa foi segunda, sendo que nas suas participações também há uma vitória, em 2018, na quinta edição.

A queniana Mercy Simiyu conquistou a vitória, batendo o recorde feminino com o tempo de 01h11m51s. A etíope Zinash Mulata Waketoli alcançou a segunda posição (01h15m17s).

A jornada de atletismo, a décima segunda realizada pela Runporto e Câmara Municipal, decorreu na manhã deste domingo com três mil pessoas distribuídas pela Meia Maratona e corrida/caminhada de 10km.

Em masculinos, venceu o queniano Daniel Tumaka Kosen que cortou a meta em pouco mais de uma hora (01h01m58s). O segundo lugar é de Fernando Serrão, do S. Salvador do Campo, 01h06m26s, seguido de Hirgo Nagesa Tefiso (Etiópia), com o registo de 01h07m16s.

Foto reprodução redes sociais (Facebook Runporto)