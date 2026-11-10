Um incêndio numa oficina automóvel, em Ribeirão, Famalicão, provocou danos em várias viaturas durante a madrugada desta terça-feira, 10 de novembro.

A ocorrência foi registada às 05h09, na Rua do Paraíso, tendo sido mobilizados os Bombeiros Voluntários de Famalicão e a GNR.

Pelas 07h30, o incêndio já se encontrava em fase de rescaldo, segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Ave. Várias viaturas foram atingidas pelas chamas, embora ainda não fosse possível contabilizar a totalidade dos prejuízos.