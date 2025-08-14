Famalicão: Várias zonas de Joane sem água devido a rotura de conduta

Na manhã desta quinta-feira, a coligação Mais Ação, Mais Famalicão entregou, no tribunal, as listas candidatas aos órgãos autárquicos para o ato eleitoral de outubro próximo.

A lista para a Câmara Municipal é liderada pelo atual presidente, Mário Passos, com o segundo lugar a pertencer a Hélder Pereira, atual vereador e indicado pelo CDS.

A primeira novidade da lista é a número 3, Susana Pereira, ex-presidente da Junta de Riba de Ave que aparece como independente. Depois, segue-se Augusto Lima e Pedro Oliveira, atuais vereadores e militantes do PSD.

O sexto lugar é para mais uma mulher e é uma novidade: Vânia Marçal, responsável pela Proteção Civil, indicada pelo PSD. O CDS volta à lista no sétimo lugar, com Isaque Pinto, e no oitavo lugar outra surpresa. Trata-se de António Oliveira, atual autarca de Joane, proposto pelo PSD.

A lista é composta por mais três candidatos efetivos: Judite Costa, pelo PSD, Pedro Tiago Oliveira, pelo CDS, e Lara Rebelo, pelo PSD.

Desta lista saem Sofia Fernandes, atual deputada na Assembleia da República e líder da concelhia do PSD; Ricardo Mendes que se candidata à União de Freguesias de Famalicão e Calendário; e a vereadora Luísa Azevedo.

De destacar que as três vilas estão representadas na lista do PSD/CDS, sublinhando-se que Riba de Ave, por Susana Pereira, aparece em lugar de destaque.

Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara, eurodeputado e líder da distrital do PSD, é o mandatário da candidatura de Mário Passos.